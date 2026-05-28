Revista de imprensa. As coimas por acesso ilegítimo a dados do SNS e a gestora do SIRESP que acumulou três salários

As entidades de saúde arriscam penas pesadas por roubo de dados do SNS, avança esta quinta-feira o Público, que diz que estas poderão vir a ser responsabilizadas judicialmente por não terem protegido os dados pessoais dos mais de 100 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) lesados pelo ataque de piratas informáticos ocorrido na semana passada. O SNS também está em destaque no Diário de Notícias, neste caso a propósiyo da grávida cuja assistência foi recusada no Hopsital de Faro por não ter ligado para a Linha SNS24. O jornal avança que há mais de 2000 mil queixas contra esta linha, a maioria por dificuldade na orientação do utente, recusa de atendimento por centros de saúde e hospitais, por falta de referenciação, ou demora a atender chamadas. A ERS esclarece: o doente não é obrigado a ligar para Linha SNS24.No DN pode ainda ler sobre o 28 de maio de 1926: a data que a direita radical pode tentar resgatar..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 28 de maio.O Jornal de Notícias destaca os criminosos foragidos da América Latina que pedem asilo político para sair da cadeia e evitar extradição. Ontem soube-se do caso dee Hulk, um dos líderes do grupo brasileiro PCC, que foi o segundo caso num mês.O Correio da Manhã diz que gestora do SIRESP acumulou três salários. O jornal refere que Paula Sofia Casimiro continuou a dar aulas em duas universidades sem autorização do governo e que a situação da gestora foi assinalada na auditoria da Inspecção Geral de Finanças que apontou várias irregularidades à gestão do general Paulo Viegas Nunes, entretanto novamente nomeado para presidir à empresa que gere as redes de emergência do Estado.O Expresso destaca que o calor extremo será o “novo normal” até 2030, sendo que Portugal e a Península Ibérica são das regiões mais expostas, segundo diz um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial.O Negócios dá conta da venda da Exponor por 32 milhões a um português.Já o Eco resume o quadro institucional das finanças públicas portuguesas, fazendo um ponto de situação e mostrando as perspetivas no curto prazo.