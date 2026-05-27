28 de maio de 1926. A data que a direita radical pode tentar resgatar
Arquivo DN
Política

28 de maio de 1926. A data que a direita radical pode tentar resgatar

Cem anos depois, a data que abriu caminho à ditadura continua colada ao Estado Novo, mas pode hoje servir à direita radical como linguagem de combate à “partidocracia”, ao parlamentarismo e aos políticos. O golpe foi uma rutura militar feita de várias correntes, que só depois encontrou em Salazar a sua forma duradoura. No centenário, a pergunta já não é apenas o que aconteceu em 1926, mas que usos políticos ainda pode ter essa memória.
Publicado a
Loading content, please wait...
golpe de Estado
100 anos
António Oliveira Salazar
edição impressa
ditadura militar
28 de maio
Diário de Notícias
www.dn.pt