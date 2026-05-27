Doentes não são obrigados a ligar para Linha SNS24 antes de ir à urgência. E unidades têm de “triagem clínica” e encaminhá-lo.
Doentes não são obrigados a ligar para Linha SNS24 antes de ir à urgência. E unidades têm de “triagem clínica” e encaminhá-lo. FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

ERS recebeu mais de duas mil queixas sobre Linha SNS24. Centros de saúde e hospitais visados por não atenderem utentes

Dificuldade na orientação do utente, recusa de atendimento por centros de saúde e hospitais, por falta de referenciação, ou demora a atender chamadas estão no topo da lista de queixas que a Entidade Reguladora da Saúde recebeu de 2025 a maio de 2026 sobre a Linha SNS24. Médicos de família reconhecem vantagens no sistema, mas, dizem, se há utentes sem atendimento “algo falhou”. Organismo que gere Linha dá números diferentes de reclamações.
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