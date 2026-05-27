Leia aqui o DN desta quinta-feira, 28 de maio

Linha SNS24 com 2222 queixas. Centros de saúde visados por não atenderem utentes. Esta a manchete da edição desta quinta-feira, 28 de maio, do Diário de Notícias. Dificuldade na orientação do utente, recusa de atendimento por centros de saúde e hospitais por falta de referenciação ou demora a atender chamadas são as principais queixas que a Entidade Reguladora da Saúde recebeu de 2025 a maio de 2026 sobre a Linha que é “porta de entrada no SNS”.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.A foto de capa remete para os 100 anos do golpe de 28 de maio, a data que a direita radical pode tentar resgatar.Outros temas:Reforma do Estado Governo quer cortar a fundo nos pareceres para licenciamento Sem oferta pública, pacote fiscal não resolve problema estrutural da habitaçãoNuclear e regime não mudaram em três meses de guerra, mas Irão ganhou um trunfo: OrmuzEspanha. PP aprova moção contra o governo em dia de buscas na sede do PSOEBanco de Portugal. Estrangeiros têm capacidade de pagar mais 43% por uma casa que os portuguesesTénis. Nuno Borges lidera a melhor ofensiva lusa em Roland GarrosCinema. Na companhia do fantasma de Salazar