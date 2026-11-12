Reclamações nas urgências de Portimão já superam as de todo o ano de 2025

As urgências do Hospital de Portimão registaram 387 reclamações nos primeiros dez meses deste ano, mais do que as 334 contabilizadas durante todo o ano de 2025, segundo dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

Em 2024, o regulador da saúde tinha registado 461 reclamações, de acordo com dados avançados à Lusa a propósito das quatro mortes ocorridas no Hospital de Portimão por alegada falta de assistência médica.

No total, a ERS recebeu 1.182 reclamações entre 2024 e 31 de outubro de 2026, sendo os “tempos de espera” e os “cuidados de saúde e segurança do doente” as questões mais visadas nas reclamações, representando 37,4% e 30,7% dos temas identificados em 2026, respetivamente.

Em 2025, os tempos de espera representaram 36,3% dos temas visados nas reclamações, enquanto os cuidados de saúde e segurança do doente corresponderam a 28,1%. Em 2024, estes valores tinham sido, respetivamente, de 51,4% e 15,9%.

A focalização no utente foi o terceiro tema mais referido em 2026, tal como nos anos anteriores, com 17,6%, seguindo-se os procedimentos administrativos (8,7%), as questões financeiras (2,1%), as instalações e serviços complementares (2,1%) e o acesso a cuidados de saúde (1,4%).

Tendo em conta apenas as reclamações identificadas com o indicador “Tempo de espera para atendimento clínico não programado”, os dados indicam que foram recebidas neste período 757 queixas.

Em 2024, totalizaram 336 reclamações e 212 em 2025. Nos dez primeiros meses deste ano, somaram 209, refere a ERS, ressalvando que esta classificação pode ou não envolver situações de espera prolongada, falta de assistência ou agravamento do estado clínico de doentes enquanto aguardavam atendimento.

A ERS explica ainda que “a focalização no utente” está frequentemente relacionada com a incapacidade de resposta adequada às necessidades, expectativas e bem-estar dos utentes e dos seus acompanhantes, bem como com a humanização dos cuidados e serviços prestados ou a garantia dos direitos dos utentes.

Os dados foram divulgados numa resposta da ERS à Lusa sobre as reclamações relativas ao hospital, numa altura em que o regulador tem em curso um processo de avaliação ao funcionamento do serviço de urgência do hospital, na sequência dos quatro casos de morte noticiados publicamente por alegada falta de assistência médica.