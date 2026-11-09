Ministra anuncia que vai demitir presidente do Conselho de Administração da ULS do Algarve

A ministra da Saúde anunciou esta segunda-feira, 9 de novembro, que vai demitir o presidente do Conselho da Administração da ULS do Algarve, Tiago Martins da Silva, após serem conhecidos casos de mortes no Hospital de Portimão, alegadamente por falta de assistência médica, reconhecendo que a urgência desta unidade hospitalar "não está a funcionar bem".

A decisão foi conhecida no mesmo dia em que Ana Paula Martins determinou à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que abrisse uma inspeção ao serviço de urgência do Hospital de Portimão. Uma medida que acontece após a morte de utentes nesta unidade hospital, alegadamente antes de receberem assistência médica. Ministério Público também já abriu inquérito.

"Naturalmente que vou demitir o presidente do Conselho de Administração porque não me parece que haja condições para manter no exercício destas funções alguém que já está há mais de dois anos na ULS, sabe que estas situações ocorrem e que foi alertado, eu própria falei com o senhor presidente - não está em causa a boa relação que sempre tive com ele", disse Ana Paula Martins em entrevista à CMTV, referindo-se a constrangimentos no serviço de urgências.

Para a governante, o que está em causa é o facto de o presidente do Conselho de Administração ter sido "alertado várias vezes para as situações que estavam a decorrer na urgência". "E, na verdade, teve oportunidade, juntamente com os diretores de serviço, os diretores de urgência, com os adjuntos da direção clinica, com os enfermeiros, como presidente do Conselho de Administração de implementar uma série de medidas, que agora naturalmente, pelos vistos, estão a ser implementadas, mas eu creio é que independentemente da bondade das medidas não há condições de confiança para a população", justificou.

"Acho que a urgência não está a funcionar bem, porque se estivesse a funcionar bem, dificilmente teríamos casos como estes que ocorreram, mesmo não sabendo nós ainda, neste momento, se há ou não há uma relação causal", afirmou a governante.

Em causa as mortes de dois idosos que recorreram ao Hospital de Portimão e terão perdido a vida antes de serem atendidos, tendo a Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve determinado a abertura de inquéritos internos para averiguar as circunstâncias dos óbitos e apurar responsabilidades. A IGAS já tinha anunciado a abertura de um inquérito em relação a uma destas mortes, a de um homem de 87 anos, após cerca de dez horas de espera no Hospital de Portimão.

Sobre estes dois casos, a ministra afirmou que, "de acordo com a descrição que é feita, até pelos enfermeiros, ficaram durante muitas horas sem a vigilância médica de que necessitavam, não só a vigilância de enfermagem, mas a vigilância médica".

Foi ainda noticiado a morte de uma bebé, que, segundo a ministra, tratou-se de um "caso que foi socorrido". "Houve de facto uma paragem cardiorrespiratória em casa ainda, que foi socorrido, em tempo, e foi levada para o Hospital de Portimão. No hospital foi intervencionada. É verdade que a pediatria foi chamada, nomeadamente a pediatra, para fazer depois o transporte da criança para o hospital de Faro, mas de acordo com o que sei, da área clínica que me foi transmitida, a criança já tinha estado durante bastantes minutos em paragem cardiorrespiratória", explicou a ministra, referindo que a matéria irá ser clarificada durante o inquérito.

Questionada sobre a razão pela qual a criança foi transferida para Faro, a ministra respondeu: “Temos inquéritos a decorrer, mas foi claramente uma decisão clínica. Admito que essa transferência tenha acontecido não só pela necessidade de ter pediatria em Faro, porque alternam, mas também pela unidade de cuidados intensivos que, eventualmente, foi considerada ser mais adequada. É uma matéria muito clínica que efetivamente tem de ser clarificada durante o inquérito".

Admite que essa transferência tenha acontecido pela necessidade de ter pediatria em Faro, porque alternam, mas também por causa da unidade de cuidados intensivos que, eventualmente, foi considerada mais adequada", respondeu a ministra, que remeteu para as conclusões do inquérito em curso.

A governante endereçou condolências às famílias, referindo que "estes desfechos são muito lamentáveis, muito tristes", adiantando que se tratam de "casos distintos"

Na mesma entrevista, Ana Paula Martins afirmou que recebeu uma carta de um diretor da urgência "a chamar a atenção do Conselho de Administração para as condições em que a urgência estava a funcionar". Entre várias aspetos, a carta referia ser "regra existirem médicos escalados de urgência que não observam ou assumem doentes nos serviços de urgência'".



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