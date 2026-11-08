PS vai chamar ministra da Saúde ao parlamento sobre mortes no hospital de Portimão

O líder do PS anunciou este domingo (8) que chamará com caráter de urgência a ministra da Saúde ao Parlamento devido às mortes no Hospital de Portimão, acrescentando que teve conhecimento de outra provável morte por falta de resposta.

“Morreram duas pessoas por falta de assistência médica nas urgências do Hospital de Portimão. De ontem [sábado] para hoje, e pelo facto de ter falado no assunto, fui contactado no sentido de que poderá ter havido uma outra morte, neste caso, de uma criança, por falta de resposta nesse hospital de Portimão e no transporte para Faro”, indicou José Luís Carneiro.

Em declarações aos jornalistas, à margem de um almoço com os militantes em Midões, no concelho de Tábua, distrito de Coimbra, o líder do Partido Socialista (PS) informou que lhe foi dito que “a criança terá morrido em outubro”.

José Luís Carneiro disse que questionou no sábado o primeiro-ministro sobre se o governo estava a acompanhar, ou não, o que se está a passar no Hospital de Portimão, no Algarve.

“É muito importante que o primeiro-ministro explique aos portugueses, e particularmente aos algarvios, o que é que aconteceu e o que está a pensar fazer para responder aos algarvios que não encontram respostas na saúde, neste caso, nas urgências do Hospital de Portimão”, exigiu.

Para José Luís Carneiro, este assunto “com certeza já devia ter sido falado”, uma vez que se trata da morte de pessoas que, segundo o que é público, “faleceram por falta de resposta na urgência hospitalar” de Portimão.

Neste sentido, disse que o PS vai “chamar com caráter de urgência a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, à Assembleia da República para que possa responder” às perguntas dos deputados e, ao mesmo tempo, para dizer “o que é que o Governo está a pensar fazer para responder às necessidades graves de saúde que se estão a colocar, em particular, em Portimão”.

No sábado, em Vila Nova de Gaia, adiantou aos jornalistas que Luís Montenegro “tem o dever de esclarecer as circunstâncias em que ocorreram as duas mortes” no Algarve.

“O primeiro-ministro tem o dever de explicar publicamente o que é que se passou para termos tido duas mortes por falta de assistência médica naquele hospital de Portimão”, afirmou.

O líder socialista disse ter falado com o presidente da Câmara Municipal de Portimão, que lhe transmitiu informações “muito preocupantes” sobre a falta de médicos nas urgências e os tempos de espera dos utentes por assistência.

Questionado sobre a ausência de explicações da ministra da Saúde, o secretário-geral do PS disse “estranhar a ausência do Governo, considerando que a responsabilidade política cabe, em primeiro lugar, ao primeiro-ministro”.

“Para mim, a ministra da Saúde já há muito que está ausente daquilo que são as necessidades do Ministério da Saúde”, declarou o dirigente socialista, que encerrou a Convenção Autárquica de Gaia, no Auditório InovGaia, no sábado.