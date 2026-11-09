Ministra pede à IGAS que investigue serviço de urgência do Hospital de Portimão

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou esta segunda-feira, 9 de novembro, que vai abrir um processo de inspeção ao serviço de urgência do Hospital de Portimão, da Unidade Local de Saúde do Algarve.

A informação, avançada pela SIC Notícias e RTP, surge após a morte de utentes no Hospital de Portimão, alegadamente antes de receberem assistência médica.

O DN apurou que, nesta segunda-feira, pela manhã, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, determinou à IGAS que abrisse uma inspeção ao serviço de urgência do Hospital de Portimão.

Ao final da tarde, e conforme avança a RR, o Ministério Público também fez saber que abriu inquéritos às três mortes por alegada falta de assistência. No entanto, um dos processos foi arquivado, segundo informou o gabinete do procurador-geral, Amadeu Guerra, sem avançar mais pormenores.

Estão em causa as mortes de dois utentes que recorreram ao Hospital de Portimão e terão perdido a vida antes de serem atendidos, tendo a Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve determinado a abertura de inquéritos internos para averiguar as circunstâncias dos óbitos e apurar responsabilidades.

O líder do PS já informou que quer ouvir com "caráter de urgência" a ministra da Saúde. “Morreram duas pessoas por falta de assistência médica nas urgências do Hospital de Portimão. (...) Pelo facto de ter falado no assunto, fui contactado no sentido de que poderá ter havido uma outra morte, neste caso, de uma criança, por falta de resposta nesse hospital de Portimão e no transporte para Faro”, afirmou, no domingo, José Luís Carneiro.

Em declarações aos jornalistas, o líder dos socialistas informou que lhe foi dito que “a criança terá morrido em outubro” - algo que a ULS do Algarve negou em comunicado.

"É muito importante que o primeiro-ministro explique aos portugueses, e particularmente aos algarvios, o que é que aconteceu e o que está a pensar fazer para responder aos algarvios que não encontram respostas na saúde, neste caso, nas urgências do Hospital de Portimão”, declarou Carneiro.

Em comunicado na sexta-feira, o autarca de Portimão, Álvaro Bila, pediu respostas urgentes à Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve e ao ministério da Saúde sobre a morte de duas pessoas nas urgências do Hospital de Portimão, antes de chegarem a ser atendidas.

"O que está a ser conhecido sobre o Serviço de Urgência do Hospital de Portimão é de extrema gravidade. Depois da morte de um homem de 87 anos, alegadamente após 12 horas de espera, surge agora um segundo caso: um doente que terá estado cerca de 24 horas sem observação médica. A isto juntam-se as denúncias dos enfermeiros sobre graves problemas de organização e funcionamento do serviço”, indicou o autarca, na nota.

De referir que a IGAS já tinha anunciado a abertura de um inquérito em relação a morte de um homem de 87 anos após cerca de dez horas de espera no Hospital de Portimão.