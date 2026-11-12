Ministra reconduziu administração da ULS Algarve em setembro por lhe garantirem que situação em Portimão “estava a melhorar”

Médicos e enfermeiros fizeram relatórios frequentes sobre as condições em que estavam a trabalhar no Serviço de Urgência do Hospital de Portimão, que integra a Unidade Local de Saúde do Algarve durante mais de um ano, muitas vezes apenas com dois médicos indiferenciados no balcão, quando alguns Serviços de Urgência Básica (SUB) noutras localidades acabavam por ter mais médicos atribuídos.

A situação agravou-se neste verão mas, já em fevereiro, o diretor de serviço, Daniel Nunez, se tinha demitido do cargo por considerar não ter condições para realizar as reformas que pretendia no serviço, devido à carência de recursos humanos. Foi substituído por João Coucelo que assim que entrou pediu uma audiência à ministra da Saúde para lhe explicar “o projeto de gestão de urgências que tinha para aquela unidade”, diz ao DN fonte oficial do gabinete de Ana Paula Martins.

Em julho, percebe que não estava a ter apoio do Conselho de Administração da ULS Algarve liderado por Tiago Botelho, um homem do PSD nomeado por Ana Paula Martins, pela primeira vez, em setembro de 2024, e envia um email à titular da pasta dando conta das suas preocupações e das dificuldades que o serviço de urgência atravessava devido à falta de recursos humanos.

Este email “originou uma conversa entre a ministra e o próprio presidente do CA", na qual lhe foi “explicado que era importante que se implementasse determinados procedimentos sob pena de se piorar o funcionamento da ULS”, tendo Tiago Botelho dado “garantias pessoais à ministra” de que iria resolver a situação.

A partir desta altura, Ana Paula Martins não poderia dizer que não estava inteirada das dificuldades que o serviço atravessava, pode dizer até que o presidente do CA foi alertado por si para tomar medidas. Só que a situação “não melhorou”, segundo os relatos dos profissionais, “piorou a partir de agosto”, e, mesmo assim, Tiago Botelho foi reconduzido no cargo em setembro para mais um mandato de três anos.

O DN quis saber porquê, já que a ministra estava inteirada da dimensão das queixas dos profissionais e dos resultados que não estavam a ser alcançados, e na resposta enviada pelo seu gabinete reiterado que tal aconteceu porque “foram dadas garantias pessoais à ministra da Saúde de que havia medidas que iriam ser implementadas”.

Segundo explicaram ao DN fontes ligadas ao processo, “o presidente do CA só foi reconduzido porque lhe foi dado “um caderno de encargos com medidas para resolver a situação em Portimão”, tendo mesmo sido pedido a Tiago Botelho que substituísse a diretora clínica por ser esta que estava no seio dos conflitos com os médicos, que não concordavam com as medidas que tomava.

As mesmas fontes explicam ainda que a ministra acreditava que a situação iria melhorar, tendo mesmo avançado com o Despacho n.º 12901/2026, de 22 de outubro de 2026, que estabelece as regras de organização e articulação entre a urgência externa e a urgência interna nas unidades do SNS, precisamente a pensar em Portimão. O despacho permite aos “chefes de equipa da urgência e ao diretor do serviço a mobilização de médicos afetados à urgência interna para reforçar a urgência externa, sempre que esta se encontre sob pressão ou afluência elevada”.

Na resposta enviada ao DN é ainda justificado que “a ministra não pode decidir cada vez que recebe uma denúncia, uma queixa ou sequer uma proposta, até porque as medidas não se implementam de um dia para o outro”.

A verdade é que chegamos a outubro e ao início de novembro e a notícia de que a morte a de dois idosos, de 84 e 97 anos, suspeitas de falta de cuidados chocaram o Algarve. E a primeira decisão de Tiago Botelho foi demitir o então diretor do serviço de urgência, João Coucelo, que andou a alertar várias entidades, inclusive a ministra, para a situação de Portimão.

Mas como ele próprio “não assumiu responsabilidades, a ministra teve de o demitir”, disseram ao DN fontes ligadas ao processo. E Ana Paula Martins foi a um canal de televisão, CMTV, anunciar: "Naturalmente que vou demitir o presidente do Conselho de Administração, porque não me parece que haja condições, neste momento, para manter no exercício dessas funções alguém que já está há mais de dois anos na ULS, sabe que estas situações ocorrem e que foi alertado".

Na resposta ao DN é reafirmado que "perante a constatação de que as condições do serviço de urgência de Portimão colocavam em causa a capacidade de assegurar uma resposta adequada e atempada aos doentes, tornou-se necessário tomar a medida anunciada: a demissão do atual presidente do PCA”.

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde começou por abrir um inquérito a uma das mortes, mas a ministra pediu depois que fosse feita uma inspeção mais alargada ao funcionamento do serviço que já foi aberta também. O Ministério Público e a Entidade Reguladora da Saúde também já estão instauraram inquéritos, mas, neste entretanto, nada se sabe sobre o que está a ser feito agora para resolver a carência de pessoal na urgência de Portimão para melhorar a resposta aos doentes. O DN questionou a Direção Executiva sobre esta situação, mas continua sem obter resposta.