PSP ordena desmontagem das tendas instaladas às 7h00 no Rossio

A Polícia de Segurança Pública (PSP) ordenou, esta manhã, pelas 9h10, aos manifestantes que estão no Rossio, em Lisboa, para desmontarem as tendas que haviam sido instaladas a partir das 7h00.

Os agentes pediram que a remoção do material fosse feita de forma ordeira, dando 10 minutos para o fazerem.

Após reunião, os manifestantes decidiram acatar a ordem.

Os manifestantes alegaram, segundo imagens em direto transmitidas pelas televisões, não compreender porque razão noutras manifestações ao longo dos últimos anos as tendas foram permitidas em qualquer horário e agora os jovens que lutam por habitação não o poderem fazer.

Os manifestantes tinham montado as tendas às 7h00 da manhã depois de terem passado a noite ao relento, a dormir em "conchinha", precisamente por estarem impedidos de usar tendas no protesto. As autoridades tinham-nos informado de que poderaim permanecer no local, desde que em silêncio.

Pelas 10h00, havendo ainda duas tendas montadas na praça, a Polícia Municipal avisou a organização de que os manifestantes ou as desmontam ou estas serão apreendidas.

O polícia alegou que não houve comunicação de nenhuma manifestação para aquele local e para aquela hora e que as tendas estão sujeitas a licenciamento, o que não aconteceu.

A organização optou por desmontar as tendas mas deixá-las no chão. "Até de duas tendas o governo tem medo", ironizou Renata Cambra, da organização, em declarações aos jornalistas no local. A manifestante, líder do novo partido Trabalhadores Unidos, considerou que as autoridades e os governantes estão habituados a outro tipo de protestos, feitos de forma espaçada no tempo e com a duração de um dia e que este protesto pretende ser consequente.

Considerando já ver eco no parlamento daquilo que esão a fazer na rua, admite novas formas de luta, analisando a cada momento como continuar o protesto.

Para já, está marcada para sábado, uma manifestação desde o Marquês de Pombal ao Rossio.