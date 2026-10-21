Polícia interveio após confrontos com homem com bandeira de Israel. Manif passou de acampada a "aconchada"

Os manifestantes do movimento Acampada de Lisboa decidiram pernoitar na praça D. Pedro IV durante a madrugada desta quinta-feira.

A medida foi aprovada com 190 votos a favor e 270 abstenções.

Cerca das 00h40 a maioria dos manifestantes que tinha ainda tendas montadas optou por retirá-las, após pedido da polícia.

Por essa hora, um porta-voz do movimento disse aos manifestantes que seria prudente não organizar um cordão humano -- como chegou a ser ponderado -- porque tal iria levar a intervenção policial.

Cerca da 1h00, em votação popular, venceu a opção de os manifestantes desmontarem as tendas quando a PSP tal lhes ordenar e dormirem "em conchinha" (sic) nos sacos cama que levaram.

Uma "aconchada", chamaram, já não uma acampada.

Confusão do Lask com "extrema-direita"

Cerca de meia hora antes houve um momento que se revelou insólito, quando os manifestantes se sentiram ameaçados por um grupo de pessoas "vestidas de negro" que passaram pelo local.

Identificados como membros de "extrema-direita", os manifestantes iniciaram em resposta cânticos anti-governo e outros.

No entanto, a PSP acabou por identificar este grupo como sendo adeptos do Lask, a equipa de futebol austríaca que derrotara, em Alvalade, o Sporting por 2-3 para a Liga dos Campeões e se dirigia para a zona do Bairro Alto para passar o serão.

Cânticos ao início da noite

Antes do início da Assembleia Popular, às 20h30, foram entoados cânticos de “a praça é nossa e há de ser, a praça é nossa até morrer”.

A intervenção de um participante a prometer um regresso das tendas à praça havia sido muito aplaudido antes da votação, deixando antever qual seria o resultado.