Homem sobe à estátua do Rossio e retira cartazes do movimento pela habitação

Um cidadão anónimo retirou esta quarta-feira, ao final da manhã, os cartazes que se encontravam colocados na estátua de D. Pedro IV, no Rossio, em Lisboa. "Sou um cidadão comum e não gosto de ver a minha cidade assim", disse. "Sou um cidadão como os senhores, que não deviam permitir isto. Vocês, comunicação social, deviam ser os primeiros a denunciar... tudo o que é vandalismo público", acrescentou aos jornalistas no local.

Recusando identificar-se, este homem disse: "O que me traz aqui é a falta de respeito com as autoridades ser demasiada, usarem as autoridades como instrumento para outras coisas". Garantiu não ser contra as manifestações, mas sim contra a falta de respeito e defendeu que tem existido falta de respeito dos manifestantes "tanto com o cidadão comum como com as autoridades".

Disse entender as razões da luta mas pediu que se manifestem com respeito e apelou aos serviços de limpeza da câmara para irem buscar a "lixeira" que retirou da estátua.

"Não reagi agressivamente, fiz uma limpeza", acrescentou, deixando uma garantia: "Se preciso for, amanhã estarei aqui de novo para as tirar".

"Não admito que um cidadão que não é português falte ao respeito ás autoridades. Se o quer fazer vá para a Colômbia", acrescentou referindo-se a um jovem que colocou cartazes na estátua de D. Pedro IV durante a manhã e que ainda se encontrava no local. “Vi-te na televisão, estavas a desrespeitar as autoridades portuguesas”, disse-lhe ele antes de começar a retirar os cartazes.