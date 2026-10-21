Milhares de pessoas voltaram a juntar-se no Rossio, em Lisboa, na noite de terça-feira
Milhares de pessoas voltaram a juntar-se no Rossio, em Lisboa, na noite de terça-feiraLeonardo Negrão
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Protestos pela habitação. Tribunal adia audição dos 55 detidos em Lisboa para dia 27

Porta-voz do movimento da acampada explicou que as audições de todos os manifestantes foram adiadas para a próxima terça-feira.
DN/Lusa
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Vinte e cinco dos 55 manifestantes detidos no Rossio, em Lisboa, por resistência na acampada pelo direito à habitação compareceram esta manhã (21 outubro) em tribunal para serem ouvidos, mas as diligências foram adiadas para a próxima terça-feira.

Do grupo de 55 manifestantes detidos na madrugada de terça-feira (20) na Praça D. Pedro IV - que foram constituídos arguidos, libertados e notificados para apresentação no Tribunal de Pequena Instância -, 28 deveriam ter sido ouvidos esta manhã e 27 seriam ouvidos durante a tarde.

Mas, de manhã, apenas 25 compareceram no início da sessão e, no final, arguidos e advogados não quiseram prestar declarações, com uma fonte dos advogados a remeter esclarecimentos para um comunicado a divulgar mais tarde.

Um porta-voz do movimento da acampada, António Tonga, explicou depois que as audições de todos os manifestantes foram adiadas para a próxima terça-feira, dia 27.

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