É comum que, em várias manifestações, sejam usadas balaclavas ou mesmo máscaras cirúrgicas com adornos na cabeça para dificultar o reconhecimento facial. Foto: Leonardo Negrão

Sociedade

PSP afirma que não há “regra geral” sobre tapar o rosto em manifestações

Usar objetos que tapam o rosto é recorrente nos protestos recentes sobre a habitação.