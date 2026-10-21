É comum que, em várias manifestações, sejam usadas balaclavas ou mesmo máscaras cirúrgicas com adornos na cabeça para dificultar o reconhecimento facial.
É comum que, em várias manifestações, sejam usadas balaclavas ou mesmo máscaras cirúrgicas com adornos na cabeça para dificultar o reconhecimento facial.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

PSP afirma que não há “regra geral” sobre tapar o rosto em manifestações

Usar objetos que tapam o rosto é recorrente nos protestos recentes sobre a habitação.
Amanda Lima
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