PSP: mais de 40% das detenções desta semana foram por crimes rodoviários

Mais de 40% de todas as detenções efetuadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) esta semana deveram-se a crimes rodoviários. No total, esta força de segurança registou 674 detenções em todo o território nacional, das quais 281 relacionadas com o trânsito. Os números referem-se ao período entre 11 e 17 de abril e foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 18 de abril.Dos detidos por crimes de trânsito, 127 foram por condução de veículo em estado de embriaguez e 123 por falta de habilitação legal para conduzir, salienta a PSP. No mesmo período, a PSP elaborou 4114 autos de contraordenação, um aumento de 17% face à semana anterior.Nas 350 ações de prevenção e fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 13 251 condutores e controladas por radar 45 726 viaturas. A PSP destaca 789 casos de condução em excesso de velocidade, 477 por falta de inspeção periódica obrigatória e 119 por utilização do telemóvel durante a condução.As estradas portuguesas registaram 1069 acidentes, dos quais resultaram 331 feridos (15 graves e 316 ligeiros). Duas pessoas morreram numa colisão no concelho de Odivelas.No mesmo comunicado, a PSP apelou à prudência na condução. “A PSP apela a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso, e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel durante a condução”, lê-se. “Só com uma conduta responsável e segura por parte de todos os utilizadores das rodovias será possível diminuir a sinistralidade”, acrescenta.Esta semana, o tema da sinistralidade rodoviária esteve em destaque, com o anúncio do regresso da brigada de trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR). A medida faz parte de um conjunto de ações anunciadas pelo Ministério da Administração Interna (MAI) para reduzir o número de acidentes. Além do regresso desta brigada especializada, será criado um novo Código da Estrada e as operações stop deixarão de ser anunciadas. “Connosco não haverá mais qualquer operação stop que seja avisada previamente”, afirmou o ministro Luís Neves.O anúncio foi celebrado por associações ligadas à GNR. No entanto, como o DN divulgou, demonstraram preocupação com o número de elementos para efetuar o serviço.amanda.lima@dn.pt.Brigada de trânsito. GNR precisa do dobro dos militares da atual unidade nacional.Páscoa trágica nas estradas com 20 mortos e 53 feridos graves. "É tempo de uma reflexão séria", diz governo