Dos detidos por crimes de trânsito, 127 foram por condução de veículo em estado de embriaguez.
Dos detidos por crimes de trânsito, 127 foram por condução de veículo em estado de embriaguez.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

PSP: mais de 40% das detenções desta semana foram por crimes rodoviários

Número é da semana 11 a 17 de abril, com os dados divulgados esta manhã.
Amanda Lima
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Mais de 40% de todas as detenções efetuadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) esta semana deveram-se a crimes rodoviários. No total, esta força de segurança registou 674 detenções em todo o território nacional, das quais 281 relacionadas com o trânsito. Os números referem-se ao período entre 11 e 17 de abril e foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 18 de abril.

Dos detidos por crimes de trânsito, 127 foram por condução de veículo em estado de embriaguez e 123 por falta de habilitação legal para conduzir, salienta a PSP. No mesmo período, a PSP elaborou 4114 autos de contraordenação, um aumento de 17% face à semana anterior.

Nas 350 ações de prevenção e fiscalização rodoviária, foram fiscalizados 13 251 condutores e controladas por radar 45 726 viaturas. A PSP destaca 789 casos de condução em excesso de velocidade, 477 por falta de inspeção periódica obrigatória e 119 por utilização do telemóvel durante a condução.

As estradas portuguesas registaram 1069 acidentes, dos quais resultaram 331 feridos (15 graves e 316 ligeiros). Duas pessoas morreram numa colisão no concelho de Odivelas.

No mesmo comunicado, a PSP apelou à prudência na condução. “A PSP apela a todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso, e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades, designadamente condução em excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool, ou que sejam suscetíveis de causar distrações, como o uso do telemóvel durante a condução”, lê-se. “Só com uma conduta responsável e segura por parte de todos os utilizadores das rodovias será possível diminuir a sinistralidade”, acrescenta.

Esta semana, o tema da sinistralidade rodoviária esteve em destaque, com o anúncio do regresso da brigada de trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR). A medida faz parte de um conjunto de ações anunciadas pelo Ministério da Administração Interna (MAI) para reduzir o número de acidentes. Além do regresso desta brigada especializada, será criado um novo Código da Estrada e as operações stop deixarão de ser anunciadas. “Connosco não haverá mais qualquer operação stop que seja avisada previamente”, afirmou o ministro Luís Neves.

O anúncio foi celebrado por associações ligadas à GNR. No entanto, como o DN divulgou, demonstraram preocupação com o número de elementos para efetuar o serviço.

amanda.lima@dn.pt

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