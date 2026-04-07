Páscoa negra nas estradas. GNR e PSP registaram 20 mortos e 53 feridos graves

As operações especiais de GNR e PSP dedicadas ao trânsito no período da Páscoa registaram até segunda-feira, 6 de abril, um total de 20 mortos em 2.602 acidentes rodoviários, além de outras 53 pessoas terem ficado gravemente feridas.A PSP registou neste período seis vítimas mortais, sendo que no ano passado não tivera registo de qualquer vítima mortal, mais 237 acidentes e mais 166 feridos que em 2025.Já a GNR registou 24 vítimas mortais. No ano passado, registara cinco vítimas mortais.Entre os milhares de condutores fiscalizados naqueles períodos, 692 foram detidos por conduzirem com taxas de álcool no sangue iguais ou superiores a 1,2 g/l, segundo os balanços provisórios finais de ambas as forças de segurança.A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou 2.390 veículos em excesso de velocidade e houve outras 1.042 contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória da viatura e mais 240 por falta de seguro, no âmbito da operação “Páscoa 2026”, entre 02 e 06 de abril.A Polícia de Segurança Pública (PSP) detetou 693 veículos em excesso de velocidade e houve outras 611 contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória da viatura e mais 285 por falta de seguro, na operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026", entre 27 de março e 06 de abril.A PSP registou também 430 ocorrências de violência doméstica - menos 53 do que no mesmo período do ano passado – mas foram detidos mais seis suspeitos do que em 2025, num total de 19 pessoas.Outros 117 indivíduos foram detidos por suspeita de tráfico de estupefacientes - mais 57 do que há um ano -, e os agentes policiais apreenderam 14.020 doses individuais de drogas diversas.Mais 130 armas foram confiscadas também face a 2025 (total de 198): 19 armas de fogo, 162 armas brancas e 17 de outros tipos.No mesmo período, a PSP apreendeu ainda 1.825 artigos de pirotecnia - mais 1.355 do que no mesmo período do ano passado.