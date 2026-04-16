O tema do elevado número de vítimas nas estradas portuguesas ganhou força após o feriado da Páscoa.
O tema do elevado número de vítimas nas estradas portuguesas ganhou força após o feriado da Páscoa. Foto: GNR
Sociedade

Brigada de trânsito. GNR precisa do dobro dos militares da atual unidade nacional

Atualmente, a Guarda Nacional Republicana possui 1300 militares afetos ao trânsito, 130 deles a trabalhar na Unidade Nacional de Trânsito. Associações reconhecem a importância da medida, solicitada, inclusive, ainda em 2025 à então ministra Maria Lúcia Amaral. Porém, receiam que não sejam efetuadas contratações.
Publicado a
Loading content, please wait...
Sinistralidade rodoviária
GNR
Trânsito
Luís Neves
APG/GNR
edição impressa
brigada de trânsito
ASPIG
Diário de Notícias
www.dn.pt