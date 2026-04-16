Brigada de trânsito. GNR precisa do dobro dos militares da atual unidade nacional

Há quase 20 anos, quando foi extinta, a Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR) tinha 2600 militares. E quantos terá agora que foi reativada? Esta é uma das preocupações das associações ligadas à GNR. Apesar de saudarem a iniciativa, anunciada ontem pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, há preocupação sobre quem irá atuar nesta brigada. “Será necessário reforçar todo o efetivo, pois os concursos para o trânsito fazem-se internamente e, se não existir esse reforço nas fileiras da GNR, ao abrirem concursos específicos, com certeza serão desfalcadas outras valências, normalmente a territorial, vulgo patrulheiros dos postos territoriais”, diz ao DN César Teixeira, da Associação dos Profissionais da Guarda (APG).O mesmo defende a Associação Socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG). “É necessário reforçar o efetivo dos destacamentos e subdestacamentos de trânsito. Mas isso já seria necessário, mesmo que não fosse reativada”, destaca ao DN Mónica Madeira, presidente da associação. Ao jornal, fonte oficial da GNR destaca que, atualmente, cerca de 1300 militares estão afetos ao trânsito. Destes, 130 atuam diretamente na Unidade Nacional de Trânsito.Na altura da extinção, confirmada em 2009, o próprio comando nacional da GNR contestou a decisão, como recordou a entidade num comunicado de imprensa divulgado. A extinção foi não só o fim da atividade, mas resultou numa “dispersão de comando técnico, a dificuldade na uniformização de procedimentos a nível nacional, a limitada capacidade de concentração de meios e o condicionamento da resposta operacional por fronteiras administrativas”.ASPIG cobrou resposta\u0007em novembroA ASPIG foi uma das associações mais vocais na crítica ao fim desta brigada. O fecho ocorreu em 2007, por determinação do então primeiro-ministro José Sócrates. Mesmo duas décadas depois, a ASPIG continuou a defender o regresso desta valência nos moldes anteriores à extinção. A entidade enviou, em novembro de 2025, um ofício ao Ministério da Administração Interna (MAI), então tutelado por Maria Lúcia Amaral.O DN teve acesso ao documento, no qual se recorda uma declaração do então deputado Luís Montenegro, que alertava “para o flagelo que foi a extinção da Brigada de Trânsito”. Recorda-se ainda uma declaração de Maria Lúcia Amaral, a 1.º de junho desse ano, em que referiu a necessidade de especializar e valorizar a atuação da GNR na área do trânsito. Foi questionado o ponto de situação desta análise, mas a ASPIG não obteve resposta. Dias depois dessa declaração, a ministra foi novamente questionada sobre a reorganização da unidade de trânsito, respondendo que não sabia.PreocupaçãoO tema do elevado número de vítimas nas estradas portuguesas ganhou força após o feriado da Páscoa. Foram registadas 20 mortes, lamentadas pelas autoridades, em particular por Luís Neves, que veio substituir Maria Lúcia Amaral à frente do MAI.O DN sabe que houve atenção ao tema, com a elaboração de um relatório sobre a evolução da sinistralidade nos últimos anos em Portugal. Uma das análises incidiu sobre a mortalidade rodoviária, com dados das últimas duas décadas. O país ficou atrás da vizinha Espanha e continua muito acima da média europeia. .De acordo com dados oficiais da GNR, já morreram 145 pessoas na estradas até 13 de abril, são 42 a mais do que o mesmo período do ano passado. O país é o sexto na Europa com mais vítimas mortais. Apesar de ser uma medida bem vista para colmatar este problema, as associações ainda alertam para a questão financeira. Mônica Madeira considera essencial que exista autonomia financeira para o trabalho, de modo a não ficar prejudicado pela burocracia. “Também era importante que voltasse a haver uma restrita relação entre a Guarda e as entidades administrativas”, defende.Em resposta ao DN, fonte oficial do MAI não divulgou o impacto orçamental da medida, apenas que “objetivo passa agora por otimizar e rentabilizar esses recursos (da Unidade Nacional de Trânsito.), potenciando o seu desempenho”. Sobre o efetivo, disse que na próxima semana, será concluído um Curso de Trânsito com cerca de 70 militares que irão integrar esta unidade. amanda.lima@dn.pt.MAI anuncia novo Código de Estrada e regresso da Brigada de Trânsito da GNR.Conduzir com álcool é problema "particularmente grave em Portugal”