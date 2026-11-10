Governo decreta situação de alerta. Escolas e serviços públicos não essenciais serão encerrados amanhã

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que o Governo declarou situação de alerta, o que significa que as escolas e os serviços públicos não essencias serão encerrados a partir de amanhã.

"Apelo a todos os portugueses e entidades patronais para que haja compreensão pois trata-se de um dia de absoluta exceção", disse numa conferência de imprensa, em que o IPMA, a Proteção Cvil e a Agência Portuguesa do Ambiente fizeram um ponto da situação relativamente ao mau tempo e às medidas adotadas.

Luís Neves explicou que se trata de uma situação de alerta para todo o país e concretizou que também é recomendável que se recorra ao teletrabalho.

O ministro explicou que "o risco é muito grande" e portanto relativamente às escolas trata-se de uma decisão generalizada a todos os níveis de ensino.

As pontes poderão vir a ser encerradas se o vento atingir 150 km/h, mas relativamente ao Metro não há essa previsão, ainda que tudo dependa do evoluir da situação.

"Casa, recolhimento, é o melhor para todos", resumiu Luís Neves, antecipando que vão ocorrer inundações e que "vai ser grave".

"É um momento duro, difícil e o país vai ser posto à prova, sobretudo amanhã, perante o que foi apresentado como cenário", disse.

A Proteção Civil está no Nível 4 de empenhamento, o que signfica que os agentes estão na capacidade máxima de resposta, explicou o comandante Mário Silvestre.

Já o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, admitiu que, face à situação das barragens, não está particularmente preocupados, uma vez que, disse, as albufeiras têm capacidade para absorver este pico de precipitação. A preocupação está mais dirigida para as pequenas ribeiras porque "é muita água que vai cair, os caudais vão aumentar e podem ocorrer cheias urbanas".

Pela positiva, Pimenta Machado realçou que os solos não estão muito saturados e têm capacidade para absorver a água, o que ajuda a minimzar as cheias. No entanto, alertou à manutenção das sarjetas e limpeza das condutas de águas pluviais.

101 municípios em risco de cheias urbanas

O responsável da APA disse que estão identificados 101 municípios onde há risco de cheias urbanas devido à chuva intensa, chamando a atenção para o Algarve, mais precisamente Faro, Albufeira e Tavira, região oeste, nomeadamente Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha, Alcobaça, região centro, em particular Coimbra, Viseu e Figueira da Foz, e região Norte.

O pico da maré será registado amanhã às 15h20, prevendo-se que seja maior a probabilidade de inundação das zonas ribeirinhas.