Governo decreta situação de alerta. Escolas e serviços públicos não essenciais serão encerrados amanhã

Os alertas não deixam margem para dúvidas: vem um agravamento significativo das condições meteorológicas associado à passagem da Depressão Charles, com chuvas fortes, rajadas de vento superiores a 120 km/h e agitação marítima com ondas que podem chegar a 5 metros.
A Proteção Civil e o Governo emitiram avisos para o estado do tempo nas próximas horas e dando conta das precauções a ter, entre as quais evitar sair de casa a não se que seja mesmo necessário.
De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, perante a chuva persistente que se espera, é expetável a ocorrência de inundações em zonas urbanas, provocadas pela acumulação de águas pluviais e insuficiência dos sistemas de drenagem e cheias, resultantes do aumento dos caudais e eventual transbordo de rios, ribeiras e linhas de água.
A Proteção Civil alerta ainda para a instabilidade de vertentes, com possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terras, derrocadas e outros movimentos de massa.
Nas estradas, atenção ao piso escorregadio devido à formação de lençóis de água, mas também à queda de árvores, ramos e estruturas móveis, bem como para o arrastamento de objetos soltos, com potencial impacto na circulação rodoviária e segurança de pessoas.
A Proteção Civil alerta ainda que o mau tempo poderá provocar interrupções localizadas no fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicações, devido à queda de árvores ou danos em infraestruturas.
O Governo pede que se sigam as recomendações da Proteção Civil, nomeadamente que se evitem deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária, e, se possível, que se evite sair de casa.
O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL) registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações de habitações e do espaço pública, sem gravidade.
“A maioria das 130 ocorrências está relacionada com inundações de habitações, mas sem gravidade, e estradas. Tivemos algumas situações de estradas interdita na zona da Segunda Circular, no Campo Grande, e no Prior Velho e Olivais, mas que já estão resolvidas”, disse à Lusa fonte dos Sapadores.
A mesma fonte indicou que também registaram três quedas de árvores, mas sem consequências para pessoas ou bens.