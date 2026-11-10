Sociedade

Governo decreta situação de alerta. Escolas e serviços públicos não essenciais serão encerrados amanhã

"Casa, recolhimento, é o melhor para todos", disse o ministro da Administração Interna, antecipando que situação "vai ser grave" e que "o país vai ser posto à prova".
Inundação na 2.ª Circular na zona de Benfica
Inundação na 2.ª Circular na zona de BenficaLeonardo Negrão

Escolas e serviços públicos não essenciais serão encerrados amanhã. "Vai ser grave", avisa ministro

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que o Governo declarou situação de alerta, o que significa que as escolas e os serviços públicos não essencias serão encerrados a partir de amanhã.

"Apelo a todos os portugueses e entidades patronais para que haja compreensão pois trata-se de um dia de absoluta exceção", disse numa conferência de imprensa, em que o IPMA, a Proteção Cvil e a Agência Portuguesa do Ambiente fizeram um ponto da situação relativamente ao mau tempo e às medidas adotadas.

Luís Neves explicou que se trata de uma situação de alerta para todo o país e concretizou que também é recomendável que se recorra ao teletrabalho.

O ministro explicou que "o risco é muito grande" e portanto relativamente às escolas trata-se de uma decisão generalizada a todos os níveis de ensino.

As pontes poderão vir a ser encerradas se o vento atingir 150 km/h, mas relativamente ao Metro não há essa previsão, ainda que tudo dependa do evoluir da situação.

"Casa, recolhimento, é o melhor para todos", resumiu Luís Neves, antecipando que vão ocorrer inundações e que "vai ser grave".

"É um momento duro, difícil e o país vai ser posto à prova, sobretudo amanhã, perante o que foi apresentado como cenário", disse.

A Proteção Civil está no Nível 4 de empenhamento, o que signfica que os agentes estão na capacidade máxima de resposta, explicou o comandante Mário Silvestre.

Já o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado, admitiu que, face à situação das barragens, não está particularmente preocupados, uma vez que, disse, as albufeiras têm capacidade para absorver este pico de precipitação. A preocupação está mais dirigida para as pequenas ribeiras porque "é muita água que vai cair, os caudais vão aumentar e podem ocorrer cheias urbanas".

Pela positiva, Pimenta Machado realçou que os solos não estão muito saturados e têm capacidade para absorver a água, o que ajuda a minimzar as cheias. No entanto, alertou à manutenção das sarjetas e limpeza das condutas de águas pluviais.

101 municípios em risco de cheias urbanas

O responsável da APA disse que estão identificados 101 municípios onde há risco de cheias urbanas devido à chuva intensa, chamando a atenção para o Algarve, mais precisamente Faro, Albufeira e Tavira, região oeste, nomeadamente Nazaré, Óbidos, Caldas da Rainha, Alcobaça, região centro, em particular Coimbra, Viseu e Figueira da Foz, e região Norte.

O pico da maré será registado amanhã às 15h20, prevendo-se que seja maior a probabilidade de inundação das zonas ribeirinhas.

2.ª Circular alagada na zona de Benfica

Em LIsboa, a circulação está condicionada na 2.ª Circular na zona de Benfica devido a uma inundação da via.

As recomendações da Proteção Civil:

A Proteção Civil deixa uma série de recomendações para enfrentar as condições meteorológicas nas próximas horas:

- Garanta a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;

- Evite qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial nas zonas com histórico de inundações;

- Não atravesse zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou veículos para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;

- Retire das zonas normalmente inundáveis animais, equipamentos, veículos e/ou outros bens para locais seguros;

- Evite a permanência e circulação junto de praias, arribas, molhes, pontões e zonas ribeirinhas expostas à agitação marítima;

- Não permaneça junto a linhas de água ou em zonas suscetíveis a transbordo;

- Não estacione veículos em zonas que habitualmente inundam, em locais subterrâneos, bem como em áreas arborizadas;

- Garanta a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas;

- Tenha especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte;

- Feche e reforce estores e janelas, em especial os que estão virados na direção do vento;

- Recolha ou fixe adequadamente objetos e estruturas existentes no exterior que possam ser arrastados pelo vento;

- Garanta a adequada fixação ou remoção de objetos existentes em varandas, terraços e parapeitos, nomeadamente vasos, mobiliário de jardim e outros elementos suscetíveis de serem projetados pelo vento;

- Adote uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tomando especial atenção à eventual formação de lençóis de água nas vias rodoviárias;

- Evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária;

- Assegure que dispõe de meios alternativos de iluminação e de equipamentos de comunicação devidamente carregados.

IPMA coloca oito distritos em alerta vermelho

O IPMA agravou o avisos para amahã quarta-feira: Beja, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal vão estar sob aviso vermelho a partir do início da manhã de quarta-feira e até às 21h00.

Não se pode excluir “uma situação semelhante à tempestade Kristin”

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Bruno Café admitiu que não se pode excluir “uma situação semelhante à tempestade Kristin”, que atingiu Portugal continental em janeiro.

“Seria um azar imenso acontecer, mas não se pode excluir”, disse.

Bruno Café disse que durante o dia de hoje haverá uma acalmia temporária e depois deverá agravar na quarta-feira de manhã, apesar de inicialmente estar prevista para a tarde.

Depressão Charles traz mau tempo. Veja os alertas e as recomendações

Os alertas não deixam margem para dúvidas: vem um agravamento significativo das condições meteorológicas associado à passagem da Depressão Charles, com chuvas fortes, rajadas de vento superiores a 120 km/h e agitação marítima com ondas que podem chegar a 5 metros.

A Proteção Civil e o Governo emitiram avisos para o estado do tempo nas próximas horas e dando conta das precauções a ter, entre as quais evitar sair de casa a não se que seja mesmo necessário.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, perante a chuva persistente que se espera, é expetável a ocorrência de inundações em zonas urbanas, provocadas pela acumulação de águas pluviais e insuficiência dos sistemas de drenagem e cheias, resultantes do aumento dos caudais e eventual transbordo de rios, ribeiras e linhas de água.

A Proteção Civil alerta ainda para a instabilidade de vertentes, com possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terras, derrocadas e outros movimentos de massa.

Nas estradas, atenção ao piso escorregadio devido à formação de lençóis de água, mas também à queda de árvores, ramos e estruturas móveis, bem como para o arrastamento de objetos soltos, com potencial impacto na circulação rodoviária e segurança de pessoas.

A Proteção Civil alerta ainda que o mau tempo poderá provocar interrupções localizadas no fornecimento de energia elétrica e serviços de comunicações, devido à queda de árvores ou danos em infraestruturas.

O Governo pede que se sigam as recomendações da Proteção Civil, nomeadamente que se evitem deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária, e, se possível, que se evite sair de casa.

Sapadores registaram 130 ocorrências durante a madrugada

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL) registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações de habitações e do espaço pública, sem gravidade.

“A maioria das 130 ocorrências está relacionada com inundações de habitações, mas sem gravidade, e estradas. Tivemos algumas situações de estradas interdita na zona da Segunda Circular, no Campo Grande, e no Prior Velho e Olivais, mas que já estão resolvidas”, disse à Lusa fonte dos Sapadores.

A mesma fonte indicou que também registaram três quedas de árvores, mas sem consequências para pessoas ou bens.

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Mau Tempo
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