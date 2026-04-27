Prisão preventiva para homem suspeito de abusar sexualmente da filha

Um homem foi detido por suspeitas de abusar sexualmente da filha, atualmente com 12 anos, pelo menos desde 2024, em Ovar, distrito de Aveiro, anunciou esta segunda-feira, 27 de abril, a Polícia Judiciária (PJ). O suspeito, de 31 anos, foi detido "pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças, agravados" e, após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. A menor terá sido "abusada na casa de morada de família, pelo próprio pai", que aproveitou os "momentos em que os dois se encontravam sozinhos", segundo explica a PJ em comunicado enviado às redações.Na nota é ainda referido que os abusos "apenas cessaram quando a menor, apesar de ameaçada e coagida no sentido de nunca revelar os atos a que vinha sendo submetida, confidenciou as agressões em meio escolar"."Decorrida a investigação e reunida a prova necessária, no sentido de confirmar os factos denunciados, procedeu-se à detenção fora de flagrante delito do suspeito", levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Aveiro. .Professor de Moral condenado por abusos sexuais é exonerado pelo Ministério da Educação."Procuram ajuda". Grupo VITA tem recebido novas denúncias de abusos sexuais na Igreja