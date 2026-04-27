Prisão preventiva para homem suspeito de abusar sexualmente da filha
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Sociedade

Prisão preventiva para homem suspeito de abusar sexualmente da filha

Explica a PJ que os abusos só terão terminado quando a menor contou "em meio escolar" as agressões.
Susete Henriques
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Um homem foi detido por suspeitas de abusar sexualmente da filha, atualmente com 12 anos, pelo menos desde 2024, em Ovar, distrito de Aveiro, anunciou esta segunda-feira, 27 de abril, a Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito, de 31 anos, foi detido "pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças, agravados" e, após primeiro interrogatório judicial, foi-lhe decretada prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

A menor terá sido "abusada na casa de morada de família, pelo próprio pai", que aproveitou os "momentos em que os dois se encontravam sozinhos", segundo explica a PJ em comunicado enviado às redações.

Na nota é ainda referido que os abusos "apenas cessaram quando a menor, apesar de ameaçada e coagida no sentido de nunca revelar os atos a que vinha sendo submetida, confidenciou as agressões em meio escolar".

"Decorrida a investigação e reunida a prova necessária, no sentido de confirmar os factos denunciados, procedeu-se à detenção fora de flagrante delito do suspeito", levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Aveiro.

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