Ministro António Leitão Amaro e Alexander Dobrindt, ministro do interior alemão, na reunião em Bruxelas no mês de dezembro.
Ministro António Leitão Amaro e Alexander Dobrindt, ministro do interior alemão, na reunião em Bruxelas no mês de dezembro.Foto: EPA/ OLIVIER HOSLET / Lusa
Sociedade

Portugal fora das categorias de pressão migratória. O que explica a decisão de Bruxelas

A decisão sobre quem está ou não nesta condição é da Comissão Europeia. De acordo com o relatório anual, Portugal não consta na lista, nem está em risco de fazer parte. Mas o Governo explicou a Bruxelas que a realidade no país agora é diferente daquela em que o ranking se baseou e isso pode mudar tudo.
Publicado a
Loading content, please wait...
Imigração
Refugiados
Comissão Europeia
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt