Operação da PJ no ano passado contra grupo neonazi apreendeu as primeiras armas 3D em Portugal.
Operação da PJ no ano passado contra grupo neonazi apreendeu as primeiras armas 3D em Portugal.Polícia Judiciária
Sociedade

Portugal coopera com rede forense europeia para identificação de armas 3D

Investigação analisa surgimento e expansão do fenómeno para ajudar no rastreamento das armas. Marcas deixadas pelas impressoras, sinais no pino que origina o disparo, “quase até ao ponto de origem”.
Caroline Ribeiro
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