Polícia procura assaltantes de loja em Matosinhos

Autoridades procuram duas pessoas que assaltaram uma loja de telemóveis em Matosinhos, no Centro da cidade. A dupla saiu a monte após o crime, no qual utilizaram uma arma de fogo.

Foram levados valores em dinheiro em dinheiro e 21 telemóveis do estabelecimento, que ocorreu quando clientes estavam na loja, avança a CNN Portugal. A estimativa é que o valor dos produtos roubados custem a volta dos 150 mil euros.

A dupla imobilizou três pessoas com fitas plásticas, sendo dois funcionários e um cliente. Ninguém ficou ferido. Após consumarem o crime, os dois homens fugiram em um motociclo.

A suspeita é que um dos assaltantes é de nacionalidade brasileira. Ambos estavam encapuzados na tentantiva de ocultar a identidade. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).