Homem faz assalto à mão armada a um banco em Almeirim e está em fuga

Um homem realizou um assalto à mão armada, esta sexta-feira, 26 de dezembro, numa dependência do Novo Banco em Almeirim, de acordo com aquilo que disse à Lusa uma fonte do Comando Territorial da GNR de Santarém, que refere ainda que o suspeito encontra-se em fuga.Sem especificar o montante roubado porque ainda não foi apurado, a mesma fonte revela à Lusa que o assalto registou-se por volta das 09h20, estando a GNR a recolher imagens das câmaras de videovigilância para identificar o autor do assalto.