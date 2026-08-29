Identificado suspeito de participar em assalto que acabou em morte

A Polícia Judiciária (PJ) já identificou o segundo homem suspeito de participar num assalto que terminou em morte, na cidade de Lisboa. O crime aconteceu na passada terça-feira, na Avenida de Berlim.

Segundo avança a SIC Notícias, o homem é sul-americano, desconhecendo-se, para já, de que país é natural. Estará em fuga e poderá já ter saído do território português.

As autoridades contam com a colaboração de polícias estrangeiras para encontrar o indivíduo, que terá levado consigo um relógio Rolex. A investigação aponta, até agora, para que o homem faça parte de um grupo organizado responsável por assaltos.

O outro homem morreu depois de a mota em que seguia ter sido atingida pela vítima do assalto. O condutor do BMW foi ouvido e libertado pouco depois. Deverá ser convocado em breve para prestar novo depoimento, desta vez perante o Ministério Público (MP).

Poderá vir a ser indiciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar ou se assume o risco de provocar a morte) ou por homicídio negligente (quando a morte é provocada sem intenção de matar). No primeiro caso, a pena varia entre os oito e os 16 anos de prisão, enquanto no homicídio negligente a moldura penal vai dos três aos cinco anos de prisão.