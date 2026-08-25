Perseguição após assalto termina em morte no Centro de Lisboa

Um assaltante morreu esta tarde, 25 de agosto, na sequência de uma perseguição no Centro de Lisboa. O homem morreu após cair da motocicleta em que estava, na avenida de Berlim.

Segundo avança a CNN Portugal, o indivíduo apontou uma arma de fogo ao condutor de um BMW, levando consigo dois relógios da marca Rolex e um fio.

Depois, o indivíduo que levou os objetos fugiu do local na mota, sendo perseguido pela vítima do assalto. Após vários quarteirões, junto ao quartel do Regimento dos Sapadores Bombeiros, o BMW atingiu o motociclo.

O condutor caiu na pista e foi socorrido. No entanto, teve uma paragem cardiorrespiratória e morreu. O óbito foi declarado pelos profissionais da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). A Polícia Judiciária (PJ) foi acionada e está no local.

Embora alguns relatos iniciais associem o crime ao chamado “gangue do Rolex”, a PSP, em declarações à Lusa, não confirmou, para já, a ligação dos suspeitos a esse grupo.

Este assalto violento surge na sequência de outros dois roubos de relógios de luxo ocorridos no fim de semana em Lisboa. No sábado, um relógio avaliado em 52 mil euros foi roubado por esticão na estação de Metro do Intendente. No domingo, na Avenida da Liberdade, outro relógio, no valor de 18 mil euros, foi levado por dois suspeitos que fugiram de carro.

Já no Algarve, mais propriamente na Quinta do Lago, em Almancil, um turista foi assaltado ao final da manhã desta segunda-feira, tendo sido ameaçado com uma arma de fogo e ficado sem um relógio de luxo avaliado em milhares de euros, de acordo com o Correio da Manhã.

No início deste mês, no dia 7, dois assaltantes armados e montados numa mota roubaram ao condutor de um carro parado num semáforo junto às Amoreiras, em Lisboa, um relógio de luxo avaliado em 30 mil euros.

A 15 de julho, um homem de 56 anos foi assaltado na Avenida da Liberdade, também na capital, por dois homens numa mota, que puxaram, com violência, um relógio Rolex, avaliado em 35 mil euros, que a vítima trazia no pulso.

Antes, a 31 de maio, um homem de 85 anos foi assaltado à mão armada por dois homens que seguiam da mota na estrada do Guincho, em Cascais, tendo-lhe sido roubado um relógio Rolex avaliado em mais de 12 mil euros.

No início de dezembro do ano passado, dois homens numa mota apontaram uma arma a um homem na rua de Campolide, em Lisboa, e retiraram-lhe um relógio avaliado em cerca de sete mil euros. Por essa altura já se tinham registado mais de duas dezenas de ocorrências semelhantes na Grande Lisboa.

Meses antes, no verão de 2025, a influenciadora Liliana Filipa e o então noivo Daniel Gregório foram alvo de um assalto semelhante quando chegavam a um aldeamento turístico em Vilamoura, no Algarve, tendo sido abordados por dois homens em motas e com mochilas de estafetas.

*Com Lusa