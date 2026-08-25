De acordo com a PSP, os polícias foram recebidos “com hostilidade” e o jovem fugiu pela janela da habitação.
De acordo com a PSP, os polícias foram recebidos “com hostilidade” e o jovem fugiu pela janela da habitação.Foto: Carlos Carneiro / Global Imagens
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PSP atinge a tiro homem que arremessou pedras contra polícias na Amadora

Homem de 26 anos fugiu pela janela de uma residência quando agentes procuravam identificá-lo após uma denúncia de violência doméstica. Foi atingido numa perna e sofreu ferimentos ligeiros.
Nuno Tibiriçá
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Um homem de 26 anos foi atingido a tiro por um agente da PSP, esta terça-feira, 25 de agosto, na Amadora, depois de ter fugido de uma residência e arremessado pedras contra os polícias. O suspeito foi atingido numa das pernas e encontra-se numa unidade hospitalar com ferimentos ligeiros.

Segundo informação enviada pela PSP ao DN, a ocorrência teve início depois de um homem de 62 anos ter se deslocado a uma esquadra para apresentar uma denúncia contra o filho, de 26, por alegadas ofensas à integridade física, no âmbito de um processo de violência doméstica.

Os agentes acompanharam o homem até à residência com o objetivo de identificar o suspeito. De acordo com a PSP, os polícias foram recebidos “com hostilidade” e o jovem fugiu pela janela da habitação.

Durante a fuga, o homem terá arremessado várias pedras contra os agentes. A PSP indica que, a determinado momento, o suspeito interrompeu a fuga e confrontou os polícias com uma pedra na mão.

Um dos polícias, ao ser ofendido na sua integridade física e após diversas advertências, efetuou recurso a arma de fogo contra o suspeito”, refere a PSP. O disparo atingiu o homem numa das pernas, tendo este sido posteriormente transportado para uma unidade hospitalar.

A polícia acrescenta que já tinha estado na habitação do homem de 62 anos ao final do dia anterior, sem adiantar, para já, mais detalhes sobre essa primeira intervenção.

De acordo com a PSP, os polícias foram recebidos “com hostilidade” e o jovem fugiu pela janela da habitação.
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