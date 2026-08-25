PSP atinge a tiro homem que arremessou pedras contra polícias na Amadora

Um homem de 26 anos foi atingido a tiro por um agente da PSP, esta terça-feira, 25 de agosto, na Amadora, depois de ter fugido de uma residência e arremessado pedras contra os polícias. O suspeito foi atingido numa das pernas e encontra-se numa unidade hospitalar com ferimentos ligeiros.

Segundo informação enviada pela PSP ao DN, a ocorrência teve início depois de um homem de 62 anos ter se deslocado a uma esquadra para apresentar uma denúncia contra o filho, de 26, por alegadas ofensas à integridade física, no âmbito de um processo de violência doméstica.

Os agentes acompanharam o homem até à residência com o objetivo de identificar o suspeito. De acordo com a PSP, os polícias foram recebidos “com hostilidade” e o jovem fugiu pela janela da habitação.

Durante a fuga, o homem terá arremessado várias pedras contra os agentes. A PSP indica que, a determinado momento, o suspeito interrompeu a fuga e confrontou os polícias com uma pedra na mão.

“Um dos polícias, ao ser ofendido na sua integridade física e após diversas advertências, efetuou recurso a arma de fogo contra o suspeito”, refere a PSP. O disparo atingiu o homem numa das pernas, tendo este sido posteriormente transportado para uma unidade hospitalar.

A polícia acrescenta que já tinha estado na habitação do homem de 62 anos ao final do dia anterior, sem adiantar, para já, mais detalhes sobre essa primeira intervenção.