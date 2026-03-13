Agente da PSP fica ferido após ser abalroado por dois homens que fugiram na Ponte 25 de Abril (veja o vídeo)

Um agente da PSP ficou ferido depois de ser abalroado por uma viatura onde seguiam dois homens, de 26 e 46 anos, em fuga na Ponte 25 de Abril.O incidente deu-se na manhã desta sexta-feira, 13 de março, por volta das 7h52, de acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte da PSP.Tudo começou na sequência de uma operação stop da PSP na Praça das Portagens, quando os homens que seguiam na viatura foram abordados para parar, tendo-se colocado imediatamente em fuga.Iniciou-se então uma perseguição ao veículo que, já no tabuleiro da ponte, embateu num outro automóvel que seguia na via e na mota de um dos agentes, que devido aos ferimentos decorrentes da queda teve de ser transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.A viatura acabou por ser intercetada mais à frente, tendo os dos suspeitos sido detidos, com o momento a ser filmado por testemunhas que assistiram a tudo. Para já, sabe-se apenas que o condutor não tinha carta de condução.Refira-se que este incidente que obrigou à interrupção do trânsito na ponte até cerca das 9h00 no sentido Almada - Lisboa.