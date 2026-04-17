Agente da PSP esfaqueado dentro de esquadra

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta sexta-feira, 17 de abril, um jovem de 19 anos, por suspeita da prática de crime de homicídio, na forma tentada, de um agente da PSP em plena Esquadra dos Marrazes, Leiria.Os factos ocorreram cerca das 11h05, quando o suspeito recorreu a uma arma branca, desferindo vários golpes sobre um polícia de 57 anos, atingindo-o em diversas zonas do corpo, incluindo na zona do pescoço."De imediato, foram acionados os meios de emergência médica, tendo o polícia sido assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital de Leiria, onde se encontra sob observação clínica", indica um comunicado enviado às redações.O suspeito colocou-se em fuga após a agressão, mas foi rapidamente localizado e intercetado por agentes da PSP, que procederam à sua detenção."As motivações subjacentes a este ato encontram-se neste momento em investigação, que foi, entretanto, assumida pela Polícia Judiciária", pode ler-se na nota.