Rui Moreira foi um dos mais acesos críticos de primeira hora face ao anúncio de Carlos Moedas de que dera ordens à Polícia Municipal de Lisboa para que efetuasse detenções de suspeitos por crimes. "É um disparate e um perigo", disse então ao DN, certificando que se tratava de uma ordem ilegal.
Sociedade

Polícias Municipais. “O MAI permitiu que se criasse uma perceção errada, e isso é grave”, diz Rui Moreira

Autarca do Porto queixa-se de que andou meses a ser acusado de “laxismo” e de não querer perseguir criminosos por recusar competências de investigação criminal à polícia municipal — quando afinal o ministério da Administração Interna tinha, desde o início da polémica, um parecer que lhe dava razão.
Margarida Blasco
