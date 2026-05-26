PJ realiza buscas na empresa Águas de Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar esta terça-feira, 26 de maio, buscas na empresa municipal Águas de Gaia, no âmbito de uma megaoperação de combate ao crime económico em Vila Nova de Gaia. Estará em causa a prática de vários crimes como o de corrupção e uma alegada fraude de milhões de euros, avança a RTP, dando conta que as buscas resultam de uma investigação iniciada há mais de um ano. Fonte da PJ adinatou à agência Lusa que foram emitidos mais de uma dezena de mandados de detenção e que as dezenas de buscas estendem-se a outros locais, incluindo empresas e domicílios.Em setembro de 2025, o então presidente do Conselho de Administração da Águas de Gaia (ADGAIA), Miguel Lemos Rodrigues, que já se encontrava suspensão de funções, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de corrupção e de outros crimes económicos, por alegada viciação das regras da contratação pública.Em atualização