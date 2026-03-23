PJ procura suspeito de ter assassinado a própria mãe na Madeira

Um homem suspeito de ter assassinado a própria mãe na tarde desta segunda-feira, 23 de março, na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, está a ser procurado pelas autoridades na ilha da Madeira.De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, a vítima é uma enfermeira reformada, que foi encontrada pelos bombeiros e por agentes da PSP já sem vida, apresentando golpes profundos no pescoço que podem ter sido provocados pela utilização de uma arma branca.O suspeito, que se encontra em fuga, terá antecedentes de perturbações mentais e psicológicas e esteve mesmo internado na Casa São João de Deus. A Polícia Judiciária tomou conta da investigação deste caso.