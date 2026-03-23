PJ procura suspeito de ter assassinado a própria mãe na Madeira
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PJ procura suspeito de ter assassinado a própria mãe na Madeira

A vítima é uma enfermeira reformada e apresentava golpes profundos no pescoço.
Carlos Nogueira
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Um homem suspeito de ter assassinado a própria mãe na tarde desta segunda-feira, 23 de março, na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, está a ser procurado pelas autoridades na ilha da Madeira.

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, a vítima é uma enfermeira reformada, que foi encontrada pelos bombeiros e por agentes da PSP já sem vida, apresentando golpes profundos no pescoço que podem ter sido provocados pela utilização de uma arma branca.

O suspeito, que se encontra em fuga, terá antecedentes de perturbações mentais e psicológicas e esteve mesmo internado na Casa São João de Deus.

A Polícia Judiciária tomou conta da investigação deste caso.

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