PJ desmantela duas estufas de canábis "em grande escala" no Porto e Aveiro. Há 12 detidos

Doze pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ) "fortemente" indiciadas de pertencerem a uma rede criminosa que se dedicava à produção "de grandes quantidades de canábis para posterior distribuição por vários países". No âmbito da operação "Rota Secreta", foram desmanteladas duas "unidades de produção de canábis em grande escala, instaladas em dois armazéns de grandes dimensões nos distritos do Porto e de Aveiro", informou esta sexta-feira, 29 de maio, a polícia de investigação criminal. Segundo explica a PJ em comunicado foram apreendidos 190 quilos de canábis "já devidamente tratada e acondicionada em embalagens a vácuo". "Atendendo à quantidade e grau de pureza, estima-se que dariam para cerca de 900 mil doses individuais", lê-se na nota sobre a operação cujo inquérito é titulado pelo DIAP de Santarém..Além de Porto e Aveiro, a operação policial decorreu em Braga, tendo tido a colaboração da Diretoria do Norte, do Departamento de Investigação Criminal de Braga, do Laboratório de Polícia Científica e da Unidade de Armamento e Segurança. Durante as diligências, foram apreendidas "cinco mil plantas de canábis e inúmeros equipamentos utilizados para a produção daquele tipo de estupefaciente em ambiente de luminosidade, temperatura e humidade controlado", detalha a PJ, que destaca "o elevado nível de sofisticação das estruturas desmanteladas", dando ainda conta que as investigações estão em curso.Os detidos, oito homens e quatro mulheres, são cidadãos estrangeiros e têm idades compreendidas entre os 29 e os 63 anos, refere ainda PJ. De acordo com o JN, os suspeitos são todos de nacionalidade chinesa. Vão agora ser presentes a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. .PJ detém líder de grupo criminoso que usava Portugal para traficar toneladas de canábis para Europa e África