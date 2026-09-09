PISA 2025: Montenegro pede “reflexão” sobre decisões do passado mas elogia "hombridade" de ex-ministro

Falando após a reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira (9 de setembro), Luís Montenegro pediu uma "reflexão" enquanto "sociedade" sobre os resultados negativos de Portugal nos rankings do PISA de 2025, revelados na véspera.

Sem querer "criar polémica", o primeiro-ministro não deixou de comentar ainda assim que "os resultados a que o País chegou tiveram explicações nas decisões que foi tomando ao longo dos anos", deixando uma crítica a ministérios anteriores, de governos do Partido Socialista.

Ainda assim, Montenegro deixou uma nota a João Costa, o último ministro da Educação nos governos de António Costa, que veio reconhecer a responsabilidade política pelos maus resultados que remetem a um período em que esteve à frente da pasta.

"Acho que vale a pena também registar a hombridade com que um anterior titular da pasta da educação o vem reconhecer", disse Montenegro, defendendo que isso "não torna menos digna a sua contribuição para o Governo da República".

"Todos aqueles que cá estiveram antes com certeza tomaram as decisões que consideraram mais adequadas e mais importantes", insistiu, sem deixar de destacar os resultados menos bons.

"Nós temos de fazer uma avaliação e concluir que o resultado não foi o melhor. E se não foi o melhor então as decisões também não terão sido as melhores", acrescentou, sublinhando a importância de se avaliar o impacto das decisões dos Governos na vida das pessoas e a vida dos territórios".