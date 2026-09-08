Relatório PISA. 20 números que ajudam a perceber como estão os alunos portugueses

Só 53% discutem semanalmente com os pais problemas da escola

O acompanhamento familiar diminuiu de forma significativa. Em 2025, 53% dos alunos dizem discutir pelo menos uma vez por semana com os pais problemas que têm na escola, numa quebra acentuada face aos 69% de 2022. Também caiu a percentagem dos que dizem ser questionados semanalmente pelos pais sobre o que fizeram na escola: passou de 84% para 73%.

14% são vítimas de bullying

14% dos alunos portugueses dizem ser vítimas de bullying pelo menos algumas vezes por mês. É uma proporção inferior à média da OCDE, de 20%, mas a evolução recente é negativa: o problema aumentou entre 2022 e 2025, depois de ter diminuído entre 2018 e 2022.

56% chegam atrasados à escola

Mais de metade dos alunos portugueses - 56% - diz ter chegado atrasado à escola pelo menos uma vez nas duas semanas anteriores ao teste. Na OCDE a média é inferior: 50%.

Só 7% faltaram um dia inteiro nas duas semanas anteriores

Já ao nível do absentismo, Portugal apresenta um resultado claramente melhor do que a média internacional: 7% dos alunos faltaram pelo menos um dia de aulas nas duas semanas anteriores ao teste, contra 22% na OCDE. Também apenas 12% faltaram a pelo menos uma aula, contra 24% na média da organização.

76% atingem pelo menos o nível 2 em ciência

Na área de ciência, 76% dos alunos portugueses alcançam pelo menos o nível 2 de proficiência, ligeiramente acima dos 74% registados na média da OCDE. Isso significa que cerca de três em cada quatro alunos atingem o patamar considerado mínimo pela avaliação.

65% chegam ao nível mínimo em matemática

Em matemática, 65% dos alunos portugueses atingem pelo menos o nível 2, exatamente a mesma proporção registada na média da OCDE. O problema está na evolução: desde 2015, a percentagem de alunos abaixo desse nível aumentou 11 pontos percentuais.

Mais 11 pontos percentuais de alunos abaixo do nível mínimo em leitura

A leitura acompanha a tendência da matemática. Desde 2015, a proporção de alunos portugueses abaixo do nível 2 aumentou 11 pontos percentuais. Em ciência, o aumento foi de sete pontos. O PISA identifica assim uma deterioração do desempenho entre os alunos que se encontram na base da escala.

92 pontos separam os alunos mais ricos dos mais pobres em ciência

A desigualdade socioeconómica aparece de forma clara nos resultados. Os 25% de alunos portugueses mais favorecidos economicamente obtêm, em média, mais 92 pontos em ciência do que os 25% menos favorecidos. Na OCDE, a diferença é de 85 pontos.

13% da variação dos resultados depende do estatuto socioeconómico

O estatuto socioeconómico explica 13% da variação dos resultados dos alunos portugueses em ciência, contra 12% na média da OCDE. É uma diferença pequena em termos percentuais, mas revela que a origem socioeconómica continua a estar fortemente associada ao desempenho escolar.

Só 11% dos alunos desfavorecidos conseguem chegar ao topo

Há, apesar das desigualdades, alunos que conseguem contrariar o efeito da origem social. 11% dos estudantes portugueses socioeconomicamente desfavorecidos estão entre os 25% com melhores resultados em ciência. A chamada resiliência académica fica, assim, próxima da média da OCDE, de 12%.

77% dizem ser curiosos sobre muitas matérias

A curiosidade é um dos pontos positivos identificados pelo estudo. 77% dos alunos portugueses dizem ter curiosidade sobre muitas matérias, contra 73% na média da OCDE. Mas há uma nota de alerta: desde 2022, a proporção caiu 5,1 pontos percentuais.

69% dizem esforçar-se mais quando a tarefa se complica

Quase sete em cada dez alunos portugueses - 69% - dizem aplicar esforço adicional quando a tarefa se torna difícil. Na OCDE, são 60%. A persistência perante a dificuldade surge, portanto, como uma caraterística relativamente forte dos estudantes portugueses.

67% têm uma mentalidade de crescimento

67% dos alunos portugueses revelam uma mentalidade de crescimento, isto é, acreditam que as suas capacidades podem desenvolver-se, contra 69% na média da OCDE. Entre os alunos portugueses, esta característica está associada a uma vantagem de 33 pontos no desempenho em ciência.

82% pedem ajuda aos professores

A relação com os docentes aparece entre os indicadores mais positivos. 82% dos alunos dizem pedir ajuda aos professores quando precisam, contra 77% na OCDE. Os alunos que recorrem mais frequentemente a este tipo de ajuda obtêm, em média, mais 11 pontos em ciência.

31% dizem que os colegas se distraem com dispositivos digitais

31% dos alunos portugueses dizem que os colegas se distraem frequentemente com dispositivos digitais, contra 28% na OCDE. Entre os alunos que relatam esse tipo de distração, o desempenho em ciência é, em média, 12 pontos inferior.

Só 25% estudam em escolas com proibição de telemóveis

Apenas 25% dos alunos portugueses frequentam escolas onde os telemóveis não são permitidos nas instalações, contra 49% na média da OCDE. O dado ganha relevância num contexto em que a própria avaliação identifica a distração digital como um fator associado a piores resultados.

80% dizem que os professores mostram interesse por todos

A relação com os professores fecha o retrato com um dos indicadores mais favoráveis. 80% dos alunos portugueses dizem que, na maioria das aulas de ciência, o professor mostra interesse pela aprendizagem de cada aluno, contra 69% na OCDE. Outros 77% dizem que o professor continua a explicar até os alunos compreenderem e 83% afirmam receber ajuda adicional quando precisam.