"Perdoa se peço demais, eram só umas medidas legais". Anjos fazem referência a processo judicial em anúncio

Tal como fez Joana Marques com o espetáculo "Em Sede Própria", também os Anjos usaram o processo judicial contra a humorista a seu favor. Nelson e Sérgio Rosado são os protagonistas de uma campanha publicitária a uma marca de água com gás, na qual são utilizadas referências ao caso mediático.Os irmãos Rosado aparecem no anúncio num registo bem-humorado, com piadas alusivas ao caso judicial que terminou com a absolvição da humorista. A campanha publicitária mostra os Anjos num bar a pedir bebidas e a serem surpreendidos pela resposta do barman. "Depois daquilo que se passou?", ouve-se do outro lado do balcão. É este o pretexto para a interpretação de um dos sucessos da dupla, "Perdoa", adaptado com referências à polémica. "Perdoa se peço demais, eram só umas medidas legais", ouve-se os Anjos a cantar no anúncio, numa clara referência ao caso judicial que os opôs a Joana Marques e que marcou o espaço mediático durante vários meses. ."Resultado ficou incrível”, dizem Anjos.A campanha multiusos, da agência de publicidade Bar Ogilvy, com planeamento da Initiative, prometeu “agitar as águas” desde esta segunda-feira (18 de maio), quer seja na televisão, rádio, digital, redes sociais e outdoor, segundo comunicado da marca de água com gás, citado pelo jornal Eco.Para dar continuidade ao lema “só para bem-dispostos” no lançamento da nova gama de produtos, a marca convidou a dupla de músicos. "Quisemos também apresentar esta novidade de forma alinhada com a nossa linguagem - com humor, irreverência (...)" e uma campanha capaz de colocar a marca "no centro da conversa”, refere, na nota, Beatriz Ribeirinho, brand manager da marca."Aceitámos o desafio com sentido de humor e, não sendo imparciais, acreditamos que o resultado ficou incrível”, consideram os irmãos Rosado no comunicado.Os Anjos, recorde-se, decidiram mover um processo judicial contra Joana Marques, no qual pediam uma indemnização superior a um milhão de euros na sequência de um vídeo humorístico partilhado nas redes sociais sobre uma interpretação da dupla do hino nacional. Joana Marques acabou absolvida em outubro do ano passado e a dupla decidiu não apresentar recurso.A humorista decidiu usar a experiência deste caso para levar aos palcos nacionais o espetáculo "Em Sede Própria" e agora os Anjos fazem referência ao processo judicial na campanha publicitária. .Joana Marques absolvida no processo dos Anjos."A minha intenção foi fazer rir". Joana Marques defendeu-se dos Anjos, que a acusam de fazer parte da "elite"