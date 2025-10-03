Joana Marques absolvida no processo dos Anjos

A humorista Joana Marques foi absolvida no processo movido pelos Anjos, avança a CNN Portugal.Os cantores exigiam à humorista uma indemnização superior a um milhão de euros na sequência de um vídeo humorístico partilhado nas redes sociais acerca de uma interpretação do hino nacional no MotoGP de Portimão.O julgamento, que foi acompanhado de perto pela imprensa, e terminou em julho, mesmo antes das férias judiciais, foi um dos mais mediáticos deste ano, e colocou no banco das testemunhas personalidades como Ricardo Araújo Pereira e Tatanka. Sobre os limites do humor falaram especialistas, humoristas e, naturalmente, os advogados de ambas as partes.Este domingo, quando recebeu o Globo de Ouro para Melhor Personalidade Digital, Joana Marques referiu estar expectante sobre a decisão dos tribunais e, brincando, atirou:“Eu confesso que este mês estava um bocadinho expectante, na esperança de que houvesse uma decisão a meu favor, que me desse a vitória, mas não era bem nisto. Se calhar não manifestei bem para o universo. Não é que isto seja mau, mas preferi ao outro. Eu hoje vou tentar falar muito a sério, nada de brincadeiras, porque eu não quero que ninguém saia daqui com erupções cutâneas. Era chato, irem para casa com acne, vamos evitar.”."A minha intenção foi fazer rir". Joana Marques defendeu-se dos Anjos, que a acusam de fazer parte da "elite".RAP. “Se a Joana tiver de pagar um euro será alarmante para quem queira vir a dizer: não gostei muito disto"