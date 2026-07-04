Pela primeira vez Força Aérea intervém diretamente no combate às chamas

Mais de 100 operacionais e dois meios aéreos combatem um incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, revela a página da Proteção Civil.O alerta para o incêndio, que lavra na União das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave, foi dado às 15h22, assinala a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Pelas 17h45, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 116 operacionais no terreno, apoiados por 33 veículos e dois meios aéreos.Lusa