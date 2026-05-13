Operação "Saco Roto". Três pessoas detidas por suspeitas de fraude com fundos europeus
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Operação "Saco Roto". Três pessoas detidas por suspeitas de fraude com fundos europeus

Investigação da PJ visa "30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários", num valor global de "apoio aprovado superior" a 1,8 milhões de euros. Realizadas 26 buscas e apreendidos cerca de 100 mil euros em numerário.
Publicado a

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta-feira (13 de maio) uma operação, designada por "Saco Roto", durante a qual foram cumpridas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias e detidas três pessoas "indiciadas por crimes de fraude na obtenção de subsídio, estando em causa fundos europeus".

Durante a operação policial levada a cabo pela PJ, "em estreita articulação com a Procuradoria Europeia (EPPO) - Delegação do Porto", foram realizadas buscas nos concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria e Ovar, tendo visado os "domicílios dos detidos" e "instalações de 14 empresas".

"A investigação incide sobre 30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários, de valor global de apoio aprovado superior a um milhão e oitocentos mil euros, envolvendo as várias empresas em investigação", refere a PJ, em comunicado.

A polícia de investigação criminal explica que algumas das empresas visadas foram "criadas ficticiamente para o efeito" e "surgem repetidamente associadas à elaboração de candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e faturação", de modo a "obterem o financiamento através dos fundos disponibilizados".

Segundo a PJ, estas empresas "estão funcionalmente integradas na esfera de atuação e controlo do principal suspeito, tendo sido detido, conjuntamente com dois colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades".

Durante a operação policial, foram ainda "apreendidos cerca de 100 mil euros em numerário e um importante acervo documental a fim de ser analisado e posteriormente junto à investigação de modo a confirmar ou a infirmar a matéria crime em investigação".

Os três detidos vão ser ainda esta quarta-feira presentes no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para a aplicação das medidas de coação.

Devido à "complexidade e dispersão geográfica" da operação policial, contou-se com a "colaboração ativa de diversas unidades da PJ", como a "Diretoria do Centro, da Diretoria do Norte, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção – UNCC, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática – UPTI e ainda da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística – UPFC".

Operação "Saco Roto". Três pessoas detidas por suspeitas de fraude com fundos europeus
Operação "Fundo Perdido". Três detidos por suspeita de fraude na obtenção de fundos comunitários
Polícia Judiciária
Fraude
Fundos europeus
Diário de Notícias
www.dn.pt