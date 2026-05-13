Operação "Saco Roto". Três pessoas detidas por suspeitas de fraude com fundos europeus

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta quarta-feira (13 de maio) uma operação, designada por "Saco Roto", durante a qual foram cumpridas 26 buscas domiciliárias e não domiciliárias e detidas três pessoas "indiciadas por crimes de fraude na obtenção de subsídio, estando em causa fundos europeus".Durante a operação policial levada a cabo pela PJ, "em estreita articulação com a Procuradoria Europeia (EPPO) - Delegação do Porto", foram realizadas buscas nos concelhos de Pinhel, Viseu, Cascais, Costa da Caparica, Aveiro, Albergaria e Ovar, tendo visado os "domicílios dos detidos" e "instalações de 14 empresas". "A investigação incide sobre 30 operações cofinanciadas maioritariamente por fundos comunitários, de valor global de apoio aprovado superior a um milhão e oitocentos mil euros, envolvendo as várias empresas em investigação", refere a PJ, em comunicado.A polícia de investigação criminal explica que algumas das empresas visadas foram "criadas ficticiamente para o efeito" e "surgem repetidamente associadas à elaboração de candidaturas, consultas ao mercado, contratação de recursos humanos e faturação", de modo a "obterem o financiamento através dos fundos disponibilizados".Segundo a PJ, estas empresas "estão funcionalmente integradas na esfera de atuação e controlo do principal suspeito, tendo sido detido, conjuntamente com dois colaboradores próximos e com funções de gestão nessas unidades".Durante a operação policial, foram ainda "apreendidos cerca de 100 mil euros em numerário e um importante acervo documental a fim de ser analisado e posteriormente junto à investigação de modo a confirmar ou a infirmar a matéria crime em investigação". Os três detidos vão ser ainda esta quarta-feira presentes no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para a aplicação das medidas de coação.Devido à "complexidade e dispersão geográfica" da operação policial, contou-se com a "colaboração ativa de diversas unidades da PJ", como a "Diretoria do Centro, da Diretoria do Norte, da Unidade Nacional de Combate à Corrupção – UNCC, da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática – UPTI e ainda da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística – UPFC". .Operação "Fundo Perdido". Três detidos por suspeita de fraude na obtenção de fundos comunitários