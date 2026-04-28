Operação "Fundo Perdido". Três detidos por suspeita de fraude na obtenção de fundos comunitários
Foto: Reinaldo Rodrigues
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Operação "Fundo Perdido". Três detidos por suspeita de fraude na obtenção de fundos comunitários

PJ realizou esta terça-feira (28) mais de 30 buscas nos distritos do Porto, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora, que visaram domicílios, sedes de sociedades comerciais e um escritório de advogados.
Susete Henriques
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Três pessoas foram detidas por suspeitas de fraude na obtenção de fundos comunitários, no âmbito da operação policial "Fundo Perdido", realizada esta terça-feira (28 de abril), informou a Polícia Judiciária (PJ).

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ realizou a operação policial para cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão, nos distritos do Porto, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora, que visaram domicílios, sedes de sociedades comerciais e um escritório de advogados.

Procedeu-se ainda ao "cumprimento de três mandados de detenção, fora de flagrante delito, por suspeitas da prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de associação criminosa", explica a PJ em comunicado enviado às redações.

Estão em causa "suspeitas da existência de um esquema fraudulento", envolvendo "várias sociedades comerciais", que, "com recurso a faturação fictícia e sobrefaturação, conseguiram obter indevidamente fundos comunitários de valor superior a 15 milhões de euros, ao abrigo dos programas Portugal 2020 e Alentejo 2020".

A investigação prossegue agora com a análise dos "importantes elementos de prova" recolhidos pelas autoridades, de modo a apurar todas as "responsabilidades criminosas" e a concluir o inquérito, que corre termos no DIAP Regional de Évora, de forma célere.

Os detidos, três homens e uma mulher, vão ser esta quarta-feira (29) presentes a primeiro interrogatório judicial em Évora, para aplicação das medidas de coação.

A operação "Fundo Perdido" envolveu a participação de 92 elementos da PJ, um juiz de instrução criminal, dois magistrados do Ministério Público e um representante da Ordem dos Advogados.

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