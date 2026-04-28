Operação "Fundo Perdido". Três detidos por suspeita de fraude na obtenção de fundos comunitários

Três pessoas foram detidas por suspeitas de fraude na obtenção de fundos comunitários, no âmbito da operação policial "Fundo Perdido", realizada esta terça-feira (28 de abril), informou a Polícia Judiciária (PJ). A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ realizou a operação policial para cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão, nos distritos do Porto, Santarém, Lisboa, Setúbal e Évora, que visaram domicílios, sedes de sociedades comerciais e um escritório de advogados. Procedeu-se ainda ao "cumprimento de três mandados de detenção, fora de flagrante delito, por suspeitas da prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de associação criminosa", explica a PJ em comunicado enviado às redações. Estão em causa "suspeitas da existência de um esquema fraudulento", envolvendo "várias sociedades comerciais", que, "com recurso a faturação fictícia e sobrefaturação, conseguiram obter indevidamente fundos comunitários de valor superior a 15 milhões de euros, ao abrigo dos programas Portugal 2020 e Alentejo 2020".A investigação prossegue agora com a análise dos "importantes elementos de prova" recolhidos pelas autoridades, de modo a apurar todas as "responsabilidades criminosas" e a concluir o inquérito, que corre termos no DIAP Regional de Évora, de forma célere.Os detidos, três homens e uma mulher, vão ser esta quarta-feira (29) presentes a primeiro interrogatório judicial em Évora, para aplicação das medidas de coação.A operação "Fundo Perdido" envolveu a participação de 92 elementos da PJ, um juiz de instrução criminal, dois magistrados do Ministério Público e um representante da Ordem dos Advogados. .PJ investiga têxtil suspeita de fraude milionária com fundos comunitários