Operação Influencer. Ministra da Justiça diz que PGR tomará medidas se vir irregularidades

A ministra da Justiça recusou esta sexta-feira (21 de novembro) falar sobre as escutas relacionadas com o ex-primeiro-ministro no âmbito da Operação Influencer, garantindo que o procurador-geral da República “não deixará de tomar as medidas que entender necessárias” caso encontre irregularidades.À margem da sessão de aniversário da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, Rita Alarcão Júdice disse, em reação à manchete desta sexta-feira do DN, que não comenta casos concretos, apontando que é preciso “confiar nas instituições e as instituições têm também de merecer esse respeito e essa confiança”..Operação Influencer. DCIAP omitiu do tribunal escutas com Costa e arrisca nulidade destas provas.Em resposta a uma questão da RTP sobre o caso específico da Operação Influencer, em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) admitiu esta sexta-feira ter identificado sete escutas relacionadas com o ex-primeiro-ministro António Costa que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça "por razões técnicas diversas", a ministra da Justiça voltou a sublinhar que é preciso “confiar que o trabalho está a ser feito de forma isenta”. A notícia do DN, avançada esta quinta-feira, dava conta de 22 interceções telefónicas.“Se algum problema tiver ocorrido, há instâncias do próprio Conselho Superior do Ministério Público e do próprio procurador-geral da República, que tenho a certeza de que não deixará de tomar as medidas que entender necessárias se houver alguma irregularidade”.Esta sexta-feira, a PGR explicou que, recentemente, “no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas” no âmbito da Operação Influencer, foram identificadas sete escutas, “em que também era interveniente o primeiro-ministro António Costa, facto que, por razões técnicas diversas, não havia sido detetado inicialmente”.Destas sete escutas, seis eram tentativas de contacto, referiu a PGR no mesmo comunicado, sublinhando que "todas as escutas telefónicas realizadas no âmbito desses processos [Operação Influencer], sem qualquer exceção, foram tempestivamente apresentadas a controlo periódico ao Juiz de Instrução do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC)".As sete escutas em questão “foram de imediato levadas a conhecimento do presidente do STJ, através do juiz de instrução do TCIC”, tendo o presidente do STJ considerado em despacho “já não ser competente para tal conhecimento por António Costa não ser neste momento primeiro-ministro”.O processo da Operação Influencer foi autonomizado em três inquéritos por decisão da então PGR, Lucília Gago, que decidiu agregar num inquérito os dados relacionados com o centro de dados de Sines, num segundo inquérito as concessões de exploração de lítio em Montalegre e Boticas, e num terceiro o projeto da central de produção de hidrogénio em Sines.O atual PGR, Amadeu Guerra, afirmou a 07 de novembro que o processo tinha pendente um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa relativo ao acesso a informação em ‘e-mails’ apreendidos a advogados, desconhecendo que o recurso já havia sido decidido, dando razão aos arguidos e deixando o MP sem acesso aquelas mensagens de correio eletrónico.Em 7 de novembro de 2023, foram detidas e posteriormente libertadas no âmbito da Operação Influencer cinco pessoas, incluindo o então chefe de gabinete de Costa, Vítor Escária.Há suspeitas de crime na construção de um centro de dado em Sines, distrito de Setúbal, na exploração de lítio em Montalegre e Boticas, ambas no distrito de Vila Real, e na produção de energia a partir de hidrogénio, também em Sines.O caso levou à queda do Governo de maioria absoluta do agora presidente do Conselho Europeu..DCIAP reconhece sete escutas que envolveram António Costa sem comunicação ao Supremo Tribunal de Justiça.Influencer. PGR afirma que processo está em urgência desde 2019. DCIAP diz que "nunca houve" inquérito parado