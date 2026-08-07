Notas da 2.ª fase e resultados das reapreciações dos exames nacionais divulgados esta sexta-feira

As notas dos exames nacionais do ensino secundário realizados na 2.ª fase e os resultados das reapreciações da 1.ª fase deverão ser publicados esta sexta-feira, 7 de agosto, bem como as pautas da 2.ª fase do 9.º ano.Os resultados da 2.ª fase dos exames nacionais dos 11.º e 12.º anos chegaram às escolas ainda na quinta-feira e, segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), há condições para que as pautas sejam afixadas durante a manhã.A partir desta sexta-feira, as escolas poderão também enviar aos alunos as versões digitalizadas das respetivas provas classificadas, à semelhança do que aconteceu durante a 1.ª fase.Em anos anteriores, a consulta das provas dependia da apresentação de um requerimento, mas o Governo decidiu, a partir deste ano, disponibilizar a cópia dos exames classificados a todos os estudantes para “reforçar a transparência e rigor do processo” devido às falhas na classificação eletrónica.Serão também publicadas as notas da 2.ª fase das provas finais do 9.º ano.Quanto aos pedidos de reapreciação de provas realizadas durante a 1.ª fase, os resultados só serão disponibilizados às escolas esta sexta-feira, mas o MECI assegurou que as pautas serão afixadas durante a tarde.A tutela justificou a demora no processo de reapreciações com o “elevado número de pedidos”, que este ano ultrapassou os 20 mil, mais do triplo face ao ano passado.Após a publicação desses resultados, os alunos terão três dias para submeter a candidatura à 1.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior caso só então reúnam as condições para concorrer, ou alterar a candidatura já submetida.Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.Devido aos constrangimentos, a tutela decidiu adiar a divulgação dos resultados para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho.Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que terminou na quinta-feira, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro..Exames nacionais. Ministério garante divulgação das notas da segunda fase e das reapreciações esta sexta-feira.Exames nacionais. Professores dizem que será “praticamente impossível” concluir reapreciações até sexta-feira.Ministro diz que nunca virou costas a "desafios complexos". 97% dos exames da segunda fase corrigidos, garante.Reapreciação de exames incompletos é “inconstitucional e ilegal”