Continuam a existir problemas com a correção dos exames.
Continuam a existir problemas com a correção dos exames.Gerardo Santos
Sociedade

Reapreciação de exames incompletos é “inconstitucional e ilegal”

Ministério da Educação tem de entregar exame a aluno cuja parte da prova desapareceu. Tribunal de Viseu impôs que fosse atribuída nota máxima às questões em falta se nada for encontrado.
Cynthia Valente
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