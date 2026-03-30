Há cada vez mais alunos a ficarem sem professor, de acordo com a Fenprof.
Há cada vez mais alunos a ficarem sem professor, de acordo com a Fenprof. FOTO: Pedro Correia/Global Imagens
Sociedade

Número de alunos sem aulas aumenta e Porto passa a ser a segunda região mais problemática

No final do 2.º período, o Porto é o segundo distrito com maior falta de professores, numa tabela liderada por Setúbal. Em comparação com o mesmo período de 2025, há mais alunos sem aulas.
Cynthia Valente
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