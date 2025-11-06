Nasceu mais um bebé numa ambulância. Desta vez foi a caminho do Hospital de Portimão

Foi conhecido mais um caso de um bebé que nasceu numa ambulância, desta vez a caminho do Hospital de Portimão, Algarve. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, dando conta de que o parto foi realizado na ambulância, na berma da A22, na passada sexta-feira (31 de outubro), numa noite em que a urgência de obstetrícia do Hospital de Faro estava encerrada. No dia em que deu à luz na ambulância, a grávida, de 40 semanas, já tinha estado, durante a tarde, na unidade hospitalar de Portimão, mas terá recebido indicação para ir para casa, segundo o diário. Horas depois começou a sentir contrações. Perante a situação, o companheiro da mulher pediu socorro na base do INEM em Loulé. Foi acionada uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, que levou a grávida para o hospital de Portimão, onde tinha estado antes. Mas antes de chegar ao destino, a equipa do INEM teve de ajudar a mulher que entrou em trabalho de parto na ambulância, e a bebé nasceu a cerca de cinco quilómetros da unidade hospitalar de Portimão. Este é mais um caso de um bebé que nasce numa ambulância, numa altura de constrangimentos nas urgências de obstetrícia. Até meados de setembro, já tinham nascido este ano 57 bebés em ambulâncias, segundo dados dos bombeiros . ."A vida não espera". Como se faz um parto dentro de uma ambulância? Os Bombeiros Voluntários da Moita explicam.De 2022 até agora, nasceram 513 bebés em casa, 103 em ambulâncias e 58 na via pública.Já nasceram 57 bebés em ambulâncias, mas urgência regional de Ginecologia-Obstetrícia na Margem Sul divide médicos