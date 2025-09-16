Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em 2024, nasceram 50 bebés em ambulâncias, este ano já foram realizados 57 partos.
Em 2024, nasceram 50 bebés em ambulâncias, este ano já foram realizados 57 partos. Maria João Gala
Sociedade

Já nasceram 57 bebés em ambulâncias, mas urgência regional de Ginecologia-Obstetrícia na Margem Sul divide médicos

Bombeiros de Santarém anunciaram na segunda-feira mais um parto numa ambulância. Mas uma boa parte das ocorrências tem visado bebés de mães da Península de Setúbal, devido ao encerramento simultâneo das urgências existentes. A ministra pode decidir-se pela criação de uma urgência regional, e anunciá-lo já esta quarta-feira em Comissão Parlamentar. Só que para a Fnam é “uma solução de recurso” para o SIM “solução a curto prazo”.
Publicado a
Loading content, please wait...
SNS
Ginecologia-Obstetrícia
edição impressa
margem sul
Diário de Notícias
www.dn.pt