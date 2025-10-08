Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Moedas repetiu várias vezes em intervenções recentes (entre as quais na entrevista ao DN, a 3 de outubro, na foto) que está "preocupado" com o aumento do número de violações em Lisboa. Numa delas, no programa As Tardes da Júlia, na SIC, referiu o Martim Moniz e um "aumento exponencial" de violações.
Sociedade

Moedas fala de aumento de 60% das violações no Martim Moniz — mas afinal não foi no Martim Moniz

Edil de Lisboa falou, na SIC, do perigo que correm as mulheres no Martim Moniz e de um aumento “exponencial” das violações. Questionado, o seu gabinete remete para o acréscimo de 67% (mais seis) nas queixas de violação contabilizadas pela PSP, de 2023 para 2024, na área central da cidade e diz que “Martim Moniz foi para exemplificar”.
Publicado a
