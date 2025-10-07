Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A PJ continua a receber queixas relacionadas com situações ocorridas de noite ou madrugada, envolvendo uso de substâncias químicas nas bebidas de vítimas.
Violações em Lisboa. PJ confirma aumento sem relação com zonas de imigrantes

Dados oficiais da PJ sobre a participação de violações só no concelho de Lisboa, revelam um aumento de 17% de 2023 para 2024, ano em que registou 75 queixas.
Valentina Marcelino
