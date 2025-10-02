Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carlos Moedas tenta, aos 55 anos, ser reeleito presidente da Câmara de Lisboa, à frente de uma coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal.
Carlos Moedas tenta, aos 55 anos, ser reeleito presidente da Câmara de Lisboa, à frente de uma coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal.Foto: Gerardo Santos
Política

Carlos Moedas: “Quem promete aos lisboetas que vai construir 4500 casas em quatro anos não sabe o que isso é"

Presidente da Câmara de Lisboa diz estar a meio de um caminho, pede os votos suficientes para resolver problemas e acusa o PS de ter visto “uma tábua de salvação” na tragédia do Elevador da Glória.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Alexandra Leitão
insegurança
Carlos Moedas
Câmara de Lisboa
Eleições autárquicas de 2025
João Ferreira
edição impressa
Apoios à Habitação
Bruno Mascarenhas
Descarrilamento do Elevador da Glória

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt