Ministro da Administração Interna admite encerramento de esquadras da PSP em Lisboa

Luís Neves, ministro da Administração Interna, admitiu esta quarta-feira, 13 de maio, o encerramento de esquadras da PSP em algumas zonas urbanas, como em Lisboa, garantindo que esta medida visa colocar mais polícias nas ruas.“Estamos a pensar em reorganizar estruturas de esquadras em algumas zonas urbanas, designadamente na zona de Lisboa”, disse Luís Neves no programa “Grande Entrevista” da RTP notícias, referindo que o objetivo é ter “menos esquadras para se ter mais gente [polícias] na rua e junto das pessoas”.O ministro explicou que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusou a criação de “super esquadras”.“Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua”, salientou..Luís Neves antecipa que vá haver mais entradas do que saídas na PSP.Luís Neves volta a afastar ligação entre crime e imigração após ser considerado "escolha acertada" pelo Chega