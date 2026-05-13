Luís Neves, ministro da Administração Interna
Luís Neves, ministro da Administração InternaFoto: Gerardo Santos
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Ministro da Administração Interna admite encerramento de esquadras da PSP em Lisboa

Luís Neves recusa a criação de “super esquadras” e garante que haverá "mais polícias nas ruas e junto das pessoas".
DN/Lusa
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Luís Neves, ministro da Administração Interna, admitiu esta quarta-feira, 13 de maio, o encerramento de esquadras da PSP em algumas zonas urbanas, como em Lisboa, garantindo que esta medida visa colocar mais polícias nas ruas.

“Estamos a pensar em reorganizar estruturas de esquadras em algumas zonas urbanas, designadamente na zona de Lisboa”, disse Luís Neves no programa “Grande Entrevista” da RTP notícias, referindo que o objetivo é ter “menos esquadras para se ter mais gente [polícias] na rua e junto das pessoas”.

O ministro explicou que uma esquadra exige no mínimo quase 30 pessoas, mas recusou a criação de “super esquadras”.

“Posso garantir aos lisboetas e portuenses que o fecho de uma esquadra vai levar a que sintam mais presença dos polícias na rua”, salientou.

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