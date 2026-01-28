Dois mortos e mais de 2600 ocorrências, com estradas cortadas, escolas fechadas e infraestruturas danificadas

A Câmara Municipal da Nazaré ativou o Plano Municipal de Emergência e determinou, por precaução, o encerramento de vários equipamentos na vila, onde o mau tempo causou diversos danos.Em comunicado, a autarquia, do distrito de Leiria, informou ter encerrado, por precaução, diversos equipamentos municipais, entre os quais o mercado, piscinas, pavilhões desportivos, o estádio, a Biblioteca Municipal José Soares, o Centro Cultural da Nazaré e o ATL.A decisão surge na sequência da passagem da depressão Kristin, que atingiu o concelho durante a madrugada, tendo os ventos fortes provocado diversos danos.Segundo a Câmara, há a registar “queda de árvores em acessos ao concelho e vias municipais, contentores de resíduos alagados, ‘outdoors’ de grande dimensão danificados, destruição de esplanadas, varandas e paragens de autocarro, cheias rápidas com galgamento de linhas de água para a rede viária e deposição significativa de areia na marginal e arruamentos adjacentes”.De acordo com o Comando Sub-Regional do Oeste de Operações de Socorro, foram também interditadas as praias deste concelho, bem como o Forte de São Miguel, para evitar comportamentos de risco.Lusa.Veja as imagens dos efeitos da passagem da depressão Kristin