Dois mortos e mais de 2600 ocorrências, com estradas cortadas, escolas fechadas e infraestruturas danificadas

Siga aqui as principais ocorrências provocadas pela depressão Kristin. Em Vila Franca de Xira, uma pessoa morreu devido à queda de uma árvore em cima do automóvel em que seguia.
Árvore de grande porte caiu sobre uma viatura nas Caldas da Rainha
Árvore de grande porte caiu sobre uma viatura nas Caldas da Rainha

Nazaré ativa Plano de Emergência e fecha equipamentos municipais. Interditadas praias e Forte de São Miguel

A Câmara Municipal da Nazaré ativou o Plano Municipal de Emergência e determinou, por precaução, o encerramento de vários equipamentos na vila, onde o mau tempo causou diversos danos.

Em comunicado, a autarquia, do distrito de Leiria, informou ter encerrado, por precaução, diversos equipamentos municipais, entre os quais o mercado, piscinas, pavilhões desportivos, o estádio, a Biblioteca Municipal José Soares, o Centro Cultural da Nazaré e o ATL.

A decisão surge na sequência da passagem da depressão Kristin, que atingiu o concelho durante a madrugada, tendo os ventos fortes provocado diversos danos.

Segundo a Câmara, há a registar “queda de árvores em acessos ao concelho e vias municipais, contentores de resíduos alagados, ‘outdoors’ de grande dimensão danificados, destruição de esplanadas, varandas e paragens de autocarro, cheias rápidas com galgamento de linhas de água para a rede viária e deposição significativa de areia na marginal e arruamentos adjacentes”.

De acordo com o Comando Sub-Regional do Oeste de Operações de Socorro, foram também interditadas as praias deste concelho, bem como o Forte de São Miguel, para evitar comportamentos de risco.

Lusa

Árvore de grande porte caiu sobre uma viatura nas Caldas da Rainha
Veja as imagens dos efeitos da passagem da depressão Kristin

Redes fixa e móvel de Vodafone e MEO com cortes nos centro do País

As infraestruturas das operadoras de telecomunicações foram danificadas pela tempestade Kristin, incluindo cortes em linhas de fibra ótica que impedem os serviços telefónicos aos clientes, tanto na rede móvel como na fixa, sobretudo na região centro de Portugal continental.

“A Vodafone confirma a existência de danos em infraestruturas de comunicação das redes móvel e fixa (nomeadamente múltiplos cortes de fibra), situação agravada por cortes de energia prolongados em algumas zonas do País. Estas ocorrências têm maior incidência na zona centro (litoral e interior)”, disse fonte oficial da empresa à Lusa.

A mesma fonte acrescentou que foram ativados “de imediato os seus mecanismos de continuidade de operação” e há “equipas técnicas (...) a trabalhar, no terreno, na recuperação dos serviços com a maior celeridade possível”.

“O MEO registou falhas de serviço em várias regiões do País, associadas também aos cortes de abastecimento de energia elétrica que afetam diretamente o serviço”, confirmou também fonte oficial desta outra operadora de telecomunicações à Lusa.

À semelhança da Vodafone, o MEO “ativou, de forma preventiva, o seu plano de atuação de crise que prevê catástrofes naturais desta ordem, a fim de tentar mitigar os danos causados por esta intempérie”, tendo a fonte acrescentado que a empresa está “em contacto permanente com as autoridades, os municípios e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), garantindo apoio contínuo e coordenação na gestão das ocorrências”.

Ainda segundo o MEO, “neste momento, estão delineadas as prioridades para a recuperação do serviço e as equipas de terreno irão atuar o mais rapidamente possível dadas as circunstâncias”.

Lusa

Destruída cobertura do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria

Os efeitos da depressão Kristin provocaram estragos no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

As fortes rajadas de vento que se fizeram sentir durante a madrugada desta quarta-feira levantaram a cobertura do recinto e provocaram danos na estrutura, como mostram as imagens que estão a circular nas redes sociais.

Depressão Kristin causa estragos no Aeródromo Municipal de Coimbra

Foram registados vários danos no Aeródromo Municipal de Coimbra devido à passagem da depressão Kristin.

De acordo com o Diário de Coimbra, estruturas e aeronaves ficaram "bastantes danificadas" por causa do mau tempo que se fez sentir durante a última noite.

Há também vários estragos nas imediações do Aeródromo Municipal de Coimbra, onde está sediado o aeroclube e onde as aeronaves ficam estacionadas, indica ainda o jornal.

Hospital da Figueira da Foz com "muitos vidros partidos" e serviços condicionados

O vento forte provocado pela depressão Kristin provocou na madrugada desta quarta-feira diversos danos no Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF), com vidros partidos e serviços condicionados, disse fonte hospitalar.

Fonte oficial do hospital, que é sede da Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Mondego, revelou à Lusa a existência de estragos, com “muitos vidros partidos” em várias áreas do edifício, localizado na margem esquerda do Mondego, junto à praia.

“Em consequência, alguns gabinetes [de consultas externas e outros] e o bloco operatório encontram-se temporariamente condicionados, não sendo, neste momento, possível garantir a circulação segura de utentes até essas zonas”, adiantou a mesma fonte, em informação prestada às 11h00 de hoje.

A mesma fonte indicou que a situação não afetou os doentes internados na unidade de saúde, tendo estes sido salvaguardados dos efeitos do temporal.

“A ULS do Baixo Mondego ativou, de imediato, os procedimentos internos necessários, estando as equipas técnicas a avaliar os danos e a desenvolver as intervenções necessárias para reposição das condições de segurança e normal funcionamento, com a maior brevidade possível”, vincou.

Lusa

Mais de 610 mil clientes sem energia elétrica pelas 11h00

Mais de 610 mil clientes da E-Redes estavam às 11h00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Leiria, com cerca de metade dos clientes afetados, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Santarém, os distritos mais afetados, segundo a empresa.

Segundo um balanço enviado pela E-Redes à Lusa, às 11h00 estavam sem energia, por causa do mau tempo, 613 mil clientes e mobilizados no terreno 1200 operacionais.

“A intervenção das equipas operacionais da E-Redes mobilizadas no terreno foi dificultada pelas condições meteorológicas adversas, havendo agora condições de mobilidade para a resolução das avarias que se registaram na Alta, Média e Baixa Tensão”, adianta a empresa.

De acordo com a empresa, a rede elétrica foi bastante afetada pelas condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Kristin, causando vários danos na infraestrutura física de distribuição de eletricidade.

Lusa

Circulação de comboios suspensa em várias linhas. Confira o ponto de situação

A Infraestruturas de Portugal emitiu uma nota a dar conta dos constrangimentos na circulação ferroviária em algumas linhas da rede nacional, devido ao impacto da passagem da depressão Kristin, "que provocou falhas na rede elétrica, com impactos na catenária, e a queda de árvores sobre a infraestrutura".

Assim, às 10h00 desta quarta-feira, havia circulação suspensa ou condicionada em várias linhas de norte a sul do país:

Linha do Douro – Circulação suspensa entre a Régua e Tua;

Linha do Minho – circulação em via única entre Ermesinde e Contumil;

Linha do Norte – Circulação suspensa entre o Entroncamento e a Pampilhosa;

Linha da Beira Baixa – Circulação suspensa entre Ródão e a Guarda;

Linha da Beira Alta - Circulação suspensa entre Oliveirinha e a Pampilhosa;

Variante de Alcácer – Circulação suspensa na totalidade;

Linha do Oeste – Circulação suspensa entre Meleças e Caldas da Rainha;

Linha do Sul – Circulação suspensa entre Grândola e Lousal;

Linha de Évora – Circulação suspensa entre o Monte das Flores e Évora.

Leiria ativa Plano Municipal de Proteção Civil. Uma pessoa morreu e um bombeiro ficou ferido com gravidade

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Leiria foi ativado na sequência do mau tempo que provocou uma morte e danos avultados no concelho, anunciou a Câmara.

“O Município de Leiria informa que, na sequência da passagem da tempestade que afetou o concelho, e face aos impactos já registados no território, foi ativado o Plano Municipal de Proteção Civil”, divulgou a autarquia.

O vereador com o pelouro da Proteção Civil na Câmara de Leiria, Luís Lopes, adiantou à agência Lusa hoje de manhã que a prioridade passa pelas infraestruturas mais importantes do concelho, que “sofreram danos consideráveis”.

Uma delas é o quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria, onde os estragos provocaram ferimentos graves num bombeiro, que foi transportado para o hospital.

Luís Lopes afirmou que há registo de outros feridos de menor gravidade.

Em Monte Real, concelho de Leiria, uma pessoa morreu devido à “queda de uma estrutura” causada pela passagem da depressão Kristin, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Outra das prioridades da Câmara, agora, é a reposição do abastecimento de água e eletricidade.

No entanto, o responsável alertou a população que é possível que estas falhas se possam verificar ainda durante alguns dias, uma vez que várias estruturas estão danificadas.

“Temos um trabalho muito grande pela frente. Apelamos às pessoas para que fiquem em casa e evitem circular na estrada, para desobstruir as vias”, aconselhou, solicitando ainda à comunidade para se entreajudar.

Lusa

Região Oeste regista 300 ocorrências, 41 deslocados, seis desalojados e quatro feridos, um em estado grave

O mau tempo provocou esta noite 300 ocorrências na região do Oeste, onde há registo de 41 deslocados, seis desalojados e quatro feridos, um dos quais bombeiro, informou o Comando sub-regional do Oeste.

Essas 300 ocorrências foram registadas entre as 04h00 e as 09h45, mas o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região Oeste, Carlos Silva, admitiu que “este registo não corresponde à realidade porque ainda estão a ser carregadas muitas ocorrências que foram ocorrendo durante a noite e que não houve a capacidade nem dos agentes de proteção civil as transmitir”.

Num primeiro balanço aos efeitos da passagem da depressão Kristin nos 12 concelhos sob responsabilidade daquele sub-comando, há a registar “41 deslocados, seis desalojados, três feridos leves, sendo um deles bombeiro, e um ferido grave”, disse Carlos Silva.

Os concelhos mais afetados foram os localizados a norte da sub-região, nomeadamente Caldas da Rainha e Alcobaça, mas “as ocorrências mais relevantes registaram-se em Peniche, onde foram deslocadas 40 pessoas de um acampamento de um grupo de etnia cigana”, que foram encaminhadas para a Casa Municipal da Juventude, “onde ficaram a pernoitar por uma questão de precaução”.

Houve ainda a registar “um deslocado no Cadaval, também por precaução, e em Alcobaça registaram-se três desalojados de uma habitação que ficou sem telhado”, acrescentou.

No concelho de Alcobaça, uma casa contentor “foi deslocada pelo vento", causando um ferido ligeiro, e, em Pataias, registaram-se “três desalojados de uma habitação de madeira que ficou destruída”.

Nesta freguesia do concelho de Alcobaça o mau tempo provocou também “a queda de uma árvore de grande porte em cima de uma autocaravana, da qual que resultou um ferido grave que estava no seu interior”, indicou o comandante.

No concelho das Caldas da Rainha registou-se a queda de uma árvore de grande porte em cima de um depósito de gás “junto à linha ferroviária do Oeste e junto à escola básica integrada de Santo Onofre, que não abriu de manhã e vai manter-se fechada até se resolver a fuga de gás”.

No mesmo concelho, na Serra do Douro, “da queda de uma árvore grande de porte em cima de um automóvel resultou um ferido leve”, e, no vizinho concelho de Óbidos, “um bombeiro sofreu um trauma num trabalho de corte de árvore, tendo sido considerado ferido leve”, acrescentou Carlos Silva.

Na área do sub-comando, entre Torres Vedras e a Nazaré, há várias estradas cortadas em todos os concelhos e, “por questão de precaução, mantêm-se interditas das praias de Torres Vedras e Lourinhã (no distrito de Lisboa) e da Nazaré (no distrito de Leiria), incluindo o Forte São Miguel, para não haver comportamentos de risco”.

Na região mantêm-se também fechadas à navegação as barras de São Martinho do Porto e de Peniche.

O Comando sub-regional do Oeste abrange os concelhos de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

Lusa

Casal e filho menor ficam desalojados em Évora

Um casal e um filho menor ficaram esta quarta-feira desalojados devido à inundação da casa onde vivem, em Évora, provocada pelo mau tempo que fustiga o país, revelou fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC).

O coordenador municipal de Proteção Civil de Évora, Joaquim Piteira, indicou à agência Lusa que uma linha de água galgou as margens e inundou a habitação, numa quinta situada no Bairro das Espadas, na periferia da cidade.

Segundo a mesma fonte, o casal e o filho menor, cujas idades não soube precisar, estão a ser acompanhados pelo Serviço de Ação Social da câmara com vista a serem realojados temporariamente.

Joaquim Piteira disse que, neste concelho, o mau tempo provocou ainda inundações de vias, a queda de cerca de 25 árvores e de várias estruturas, como o toldo do parque de estacionamento de um supermercado, placares de publicidade e sinais de trânsito.

Às 10:00 de hoje, adiantou, estavam cinco vias cortadas no concelho, por estarem inundadas ou terem árvores caídas a impedirem a circulação rodoviária.

Estavam então cortados ao trânsito os caminhos municipais 1079 na Ponte de Valverde, 1094 junto ao Bairro de Almeirim, 1158 perto do lugar de Castelos, a Estrada Municipal 527 na zona do Bairro do Louredo e uma rua no Bairro da Comenda.

De acordo com o responsável, o SMPC de Évora, juntamente com os bombeiros e outros serviços, está a coordenar a remoção de árvores e outras intervenções de limpeza e a monitorizar o nível da água nas vias que estão inundadas.

Em Évora, também faltou energia elétrica em algumas zonas da cidade, afetando, pelo menos, o Jardim de Infância do Penedo de Ouro e as escolas básicas do Frei Aleixo e dos Canaviais, com as aulas a decorrerem, ainda assim, dentro da normalidade, segundo fonte da direção do Agrupamento de Escola André de Gouveia.

Lusa

Proteção Civil. Há "muitos constrangimentos" nas comunicações, vias de circulação e distribuição de rede elétrica

A Proteção Civil informou que foram registadas mais de 2600 ocorrências devido à passagem da depressão Kristin em Portugal continental, designadamente "quedas de árvores, limpeza de vias, inundações e quedas de estruturas".

As sub-regiões mais afetadas, até ao momento, são as de Leiria, de Coimbra, de Lisboa, Península de Setúbal, Oeste, Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Aveiro, indicou Daniela Fraga, adjunta do Comando de operações nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num ponto da situação realizado esta manhã.

A responsável lamentou as duas mortes que ocorreram devido ao mau tempo, confirmadas anteriormente pelo Governo, uma em Vila Franca de Xira e outra em Monte Real, Leiria.

"Neste momento, existem muitos constrangimentos, nomeadamente no que diz respeito às comunicações, às vias de circulação, à distribuição de rede elétrica", adiantou.

Há "muitas árvores caídas a impedir a circulação rodoviária", assim como "quedas de estruturas" que podem obstruir a circulação rodoviária e impedir acessos".

A depressão Kristin "foi um fenómeno extremo com muitas ocorrências em simultâneo" e "a situação não será de fácil e rápida resolução", vai demorar o seu tempo, referiu ainda a Proteção Civil, dando conta que várias Câmaras Municipais ativaram planos de emergência.

Daniela Fraga apelou à redução "ao máximo" das deslocações "para minimizar os danos".

Ativado Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Soure. Escolas encerradas como "medida preventiva"

A Câmara Municipal de Soure ativou esta quarta-feira o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil devido aos efeitos do mau tempo e decidiu também encerrar as escolas do concelho, no distrito de Coimbra.

A ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil “surge na sequência dos efeitos provocados pela depressão Kristin, considerando a necessidade de salvaguardar a segurança da população, dos bens e do território”, anunciou o município nas redes sociais.

“Foi, ainda, decidido proceder ao encerramento dos estabelecimentos escolares durante o dia de hoje, como medida preventiva”.

O município de Soure apelou à população para evitar deslocações desnecessárias, especialmente em zonas vulneráveis, que não atravesse vias inundadas e garanta a limpeza de valetas e sistemas de escoamento sempre que possível e em segurança, assim como que fixe ou recolha objetos soltos no exterior.

Lusa

Câmara de Vila Nova de Poiares encerra escolas. “Voou parte do telhado” de um estabelecimento de ensino

As escolas do concelho de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, estão esta quarta-feira encerradas e há registo de danos no telhado de um estabelecimento de ensino na sequência da passagem da depressão Kristin.

O presidente da Câmara Municipal, Nuno Neves, disse à Lusa que, face ao corte de energia elétrica verificada ao início da manhã, a opção foi encerrar as escolas. “Estava tudo no impasse se tínhamos ou não luz”, afirmou.

Segundo o autarca, ainda estão a ser avaliados os impactos da passagem da depressão Kristin no concelho, havendo a registar a queda de árvores “em cima de algumas casas”, zonas sem energia elétrica e danos na Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos.

“Voou parte do telhado”, indicou Nuno Neves, considerando que “foi o ponto pior” verificado no concelho.

Lusa

"Queda de uma estrutura" faz um morto em Leiria, a segunda vítima mortal devido ao mau tempo

A segunda morte causada pelo mau tempo ocorreu em Monte Real, Leiria, devido  à “queda de uma estrutura” causada pela passagem da depressão Kristin, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A Proteção Civil já tinha confirmado a morte de uma pessoa, na madrugada desta quarta-feira, em Povos, em Vila Franca de Xira, devido à queda de uma árvore em cima do automóvel em que seguia.

Em comunicado, o Governo lamentou "profundamente a perda de duas vidas" e apresentou "sentidas condolências às famílias".

Governo acompanha impacto de "evento climático extremo" que causou "danos significativos" e lamenta a "perda de duas vidas" 

O Governo afirmou que tem estado a acompanhar em permanência o impacto da depressão Kristin, um "evento climático extremo, que causou danos significativos" em infraestruturas e equipamentos, tendo lamentado a "perda de duas vidas".

"As consequências foram minimizadas pelos avisos atempados da proteção civil e a postura responsável e prudente da população portuguesa, que é essencial manter até indicação em contrário da ANEPC. É fundamental seguir as orientações das autoridades, e evitar circulação em zonas mais afetadas", pede o Executivo liderado por Luís Montenegro, em comunicado enviado às redações.

Na nota, o Governo garante que "estão a ser desenvolvidos todos os esforços para reposição da normalidade nas zonas mais afetadas", nomeadamente o " fornecimento elétrico, vias de comunicação e de meios de transporte, que em algumas situações exigirão intervenções físicas".

 "As entidades do setor elétrico estão a trabalhar para prosseguir a reposição do fornecimento de eletricidade, cuja interrupção ainda afeta algumas centenas de milhares de pessoas, sobretudo na região centro litoral", diz o Governo.

Pombal. Ativado Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e encerramento de escolas 

A Câmara de Pombal ativou esta quarta-feira o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido ao mau tempo, que já levou ao encerramento das escolas neste concelho do distrito de Leiria.

Na sequência da depressão Kristin, “foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil”, anunciou nas redes sociais a autarquia.

“O Município de Pombal encontra-se a monitorizar a situação junto das entidades competentes e recomenda à população que evite a circulação, uma vez que há diversas vias encerradas”, adiantou.

Na mesma publicação, a Câmara informou que “foi determinado o encerramento das escolas, como medida preventiva para proteger a comunidade escolar”, estando também “canceladas todas as atividades desportivas previstas para os vários equipamentos desportivos municipais”.

Uma vez que as redes de comunicação se encontram com acesso limitado, o município aconselha a população a manter-se informada através dos meios de comunicação social e páginas oficiais.

Hoje, a vice-presidente da Câmara, Isabel Marto, declarou à Lusa que a maior parte do concelho está sem eletricidade.

“Temos várias árvores a impedir o trânsito, não temos eletricidade na maior parte do concelho, portanto, neste momento, as escolas estão fechadas”, afirmou Isabel Marto, pedindo à população para ficar em casa.

Já o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Pombal, Hugo Gonçalves, adiantou, pelas 08:15, que o concelho tem “muitas ocorrências”, havendo registos de “telhados de muitas habitações que voaram”, além de muitos sinais de trânsito e árvores no chão, e “vias principais cortadas”.

“Vamos tentar fazer com que as pessoas saiam o mínimo de casa, para conseguir repor a normalidade”, declarou Hugo Gonçalves, referindo que se está “a adotar uma estratégia para conseguir começar a dar resposta a todas as ocorrências que têm surgido”.

O também comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal acrescentou desconhecer a existência de vítimas.

Lusa

Idanha-a-Nova encerra estabelecimentos de ensino e serviços públicos e pede à população "máxima precaução"

Todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro e creches de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, estão encerrados, assim como alguns serviços públicos, anunciou a Câmara nas redes sociais.

“Apelamos a todos os munícipes para que circulem apenas em caso de extrema necessidade, adotando a máxima precaução e seguindo rigorosamente as indicações das autoridades”.

Segundo a autarquia, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, foi decidido que todas as escolas e creches do Agrupamento José Silvestre Ribeiro vão estar encerradas.

Foi ainda decidido fechar ao público as piscinas e o ginásio municipal, e o Espaço Cidadão.

A Câmara de Idanha-a-Nova informou também que os transportes da rede municipal encontram-se suspensos (Cartão Raiano), assim como a unidade móvel de saúde.

“Agradecemos a compreensão de todos, estando o município a desenvolver todos os esforços para normalizar a situação, salvaguardando a segurança da população”.

Lusa

"Elevado número de ocorrências por resolver". Escolas encerradas em Penela

As escolas do concelho de Penela, no distrito de Coimbra, vão estar hoje encerradas, anunciou a Câmara Municipal nas redes sociais, apelando à população para evitar deslocações desnecessárias.

“Em virtude das condições meteorológicas que se fizeram sentir esta noite e das consequências das mesmas, informamos que as Escolas do Concelho estarão hoje encerradas”, indicou a Câmara Municipal de Penela.

Segundo a autarquia, os meios da Proteção Civil encontram-se no terreno, “estando um elevado número de ocorrências por resolver”.

Apela-se ainda à população para que evite deslocações desnecessárias e siga as indicações da Proteção Civil.

“Temos várias situações de cabos e árvores caídas que podem provocar acidentes”, adiantou.

Lusa

Esquadra da PSP da Figueira da Foz sofreu graves danos

A Divisão Policial da PSP da Figueira da Foz sofreu graves danos na sequência da passagem da depressão Kristin, disse fonte oficial daquela polícia.

“Verificaram-se ainda graves danos nas instalações daquela Divisão, designadamente vidros partidos e telhas caídas, que provocaram danos em viaturas policiais e em viaturas particulares pertencentes a efetivos da Divisão”, disse.

Esta mesma divisão “esteve sem fornecimento de energia elétrica entre as 05:00 e as 06:00, não dispondo de gerador funcional, mantendo-se igualmente sem comunicações telefónicas”.

“A sede do Comando de Coimbra ficou temporariamente sem energia elétrica, tendo sido acionado o respetivo gerador. As instalações da Esquadra de Trânsito e da Secção de Material Auto, em Coimbra, também ficaram sem energia elétrica, não dispondo de gerador funcional, tendo o fornecimento sido, entretanto, restabelecido”.

Lusa

“Intensidade dos estragos é grande”, diz autarca de Coimbra

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, afirmou que a “intensidade dos estragos é grande” e que vai demorar a conseguir repôr a normalidade no concelho.

Em declarações à SIC Notícias, a autarca disse que a maioria das ocorrências tem a ver com a queda de árvores, muitas delas de grande porte, com consequências na circulação nas estradas. Referiu ainda que parte do concelho está sem energia elétrica, o que está a afetar o fornecimento de água.

Segundo Ana Abrunhosa, neste balanço feito pouco depois das 09h00, o Metrobus já circula na cidade, mas ainda não na parte suburbana, as escolas estão encerradas, há “um ou outro centro de saúde com problemas” e no mercado municipal levantou parte do telhado. Há ainda registo de algumas famílias – não mais de meia dúzia – que estão desalojadas devido ao levantamento de telhados, tendo sido acolhidas em casa de familiares.

Sete concelhos do distrito de Viseu com escolas encerradas

Os municípios de Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, Resende, Tabuaço e Tarouca encerraram esta quarta-feira as escolas por questões de segurança, na sequência da passagem da depressão Kristin.

Até às 09h45 de hoje, estes sete municípios do norte do distrito de Viseu publicaram nas redes sociais avisos de encerramentos das escolas “por falta de condições de segurança na circulação”.

Em causa estão, principalmente, “os transportes escolares que não podem circular, o que obriga ao encerramento das escolas”, escreveu o Município de Moimenta da Beira.

A Câmara Municipal de Lamego escreveu que se verificou “queda e acumulação de neve em várias zonas do concelho, o que tem provocado um agravamento significativo das condições de circulação e segurança”.

“Face a esta situação, e por não estarem garantidas as condições de segurança, nomeadamente nos transportes escolares, a Câmara Municipal de Lamego determinou o encerramento dos estabelecimentos de ensino”.

O Município de Penedono informou “toda a comunidade educativa que, devido ao forte nevão que se fez sentir durante a noite e que resultou em várias estradas cortadas no concelho, as escolas do concelho encontram-se encerradas hoje”.

“A Câmara Municipal de Armamar, em conjunto com todo o dispositivo de proteção civil, informa que face às condições climatéricas, e após análise da situação, é mais seguro para todos encerrar as escolas hoje, dia 28 de janeiro”.

Em Tarouca, o Município justificou o encerramento tendo em conta “o agravamento do estado do tempo” durante a noite e no dia de hoje.

O Município de Castro Daire não encerrou as escolas, mas alertou para “a possibilidade de muitos alunos não conseguirem ser transportados para a escola” devido à queda de neve, nomeadamente no norte do concelho.

Todos os municípios têm avisos de medidas a adotar e apelos para seguirem os conselhos das autoridades de segurança e pedem ainda às pessoas que “evitem deslocações desnecessárias e não urgentes”.

Lusa

A1 cortada no sentido sul-norte junto à saída para Fátima para limpeza de via

A Autoestrada 1 (A1) está esta quarta-feira cortada no sentido sul-norte junto à saída para Fátima, no distrito de Santarém, para limpeza de detritos provocados pelo mau tempo, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a fonte, a A1 foi cortada ao quilómetro 94 no sentido sul-norte às 07:53 e às 08:26 ainda decorriam trabalhos no local.

A Brisa Concessão Rodoviária informou em comunicado que, além da A1, o trânsito está cortado no nó de entrada da A23, que liga Torres Novas à Guarda.

Lusa

Câmara de Ansião fecha escolas e pede à população para que "evite deslocações desnecessárias"

A Câmara de Ansião, no distrito de Leiria, determinou o encerramento das escolas do concelho, esta quarta-feira, devido ao mau tempo e apelou à população para evitar deslocações desnecessárias.

“Perante os efeitos da tempestade Kristin que se fazem sentir no nosso concelho, foi decidido encerrar todas as escolas, como medida preventiva e de proteção da comunidade escolar”, referiu o município nas redes sociais.

Segundo a autarquia, “registam-se várias estradas cortadas, bem como falhas no fornecimento de energia elétrica em diferentes pontos do concelho”.

“Todos os meios da Proteção Civil estão no terreno, incluindo bombeiros, forças de segurança, serviços municipais e equipas de apoio, a trabalhar de forma coordenada para repor a normalidade o mais rapidamente possível e garantir a segurança de todos”.

A autarquia apelou à população para que “evite deslocações desnecessárias, siga as indicações das autoridades e acompanhe apenas a informação divulgada pelos canais oficiais”.

Lusa

Condeixa-a-Nova ativa Plano Municipal de Emergência e encerra escolas

A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil e decidiu encerrar as escolas do concelho, afirmou a presidente da Câmara Municipal à agência Lusa.

Segundo Liliana Pimentel, há zonas do concelho sem energia elétrica e “muitas estradas, quer nacionais quer municipais, que estão cortadas por causa do tombo de árvores”.

“Por volta das 07:00, foi decidido ativar o plano de emergência municipal e, nesse sentido, encerrar os estabelecimentos de ensino”, indicou.

A autarca indicou que o abastecimento de água está a “correr bem” no concelho, estando a ser reposta a eletricidade “aos poucos e poucos”.

Lusa

Situação é "muito difícil". 30 elementos do corpo de intervenção da PSP a caminho de Leiria

Trinta elementos do corpo de intervenção da PSP estão a caminho de Leiria para ajudar na proteção e socorro da população, na sequência do mau tempo, disse à Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública.

Segundo a PSP, a situação em Leiria é “muito difícil”, com estradas cortadas devido à queda de árvores e infraestruturas e postos de combustíveis destruídos.

Lusa

Neve corta estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu

Várias estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu ficaram cortadas durante a noite e madrugada desta quarta-feira devido à queda de neve, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões.

Segundo a mesma fonte, a queda de neve levou ao encerramento de três estradas nacionais: a EN2 entre Bigorne e Castro Daire (do quilómetro 131 até ao quilómetro 119), a EN321 entre Cinfães e Castro Daire, e a EN329 entre Vila Nova de Paiva e Porto da Nave (Moimenta da Beira).

Também não é possível transitar nas estradas municipais 553 entre Feirão (Resende) e Bigorne (Lamego), 1126 entre Rossão e Castro Daire, e 1168 entre Mezio (Castro Daire) e Tarouca, acrescentou.

A fonte do Comando Sub-regional de Viseu Dão Lafões referiu que “as estradas foram ficando cortadas durante a noite e de madrugada”, mas não há informação de pessoas ou viaturas retidas.

O mau tempo provocado pela depressão Kristin levou também a muitas quedas de árvores no distrito de Viseu, mas sem vítimas ou danos de maior, de acordo com informações dos comandos sub-regionais de Viseu Dão Lafões, Douro e Tâmega e Sousa.

Lusa

Cerca de 1500 ocorrências registadas até às 08h00 e número deve subir

Cerca de 1.500 ocorrências foram registadas pela proteção civil entre as 00h00 e as 08h00 desta quarta-feira por causa do mau tempo, um número que deverá subir devido às muitas situações ainda não contabilizadas.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a passagem da depressão Kristin por Portugal continental teve um "grande impacto" sobretudo na zona Oeste e nos distritos de Leiria e Coimbra, com cortes de energia e de comunicações telefónicas e muitas estradas cortadas por quedas de árvores e estruturas.

Alguns corpos de bombeiros viram também os seus quartéis afetados, como foi o caso das corporações de Pombal, Pedrógão, Leiria e Penela (Coimbra).

A mesma fonte disse que, apesar de em termos meteorológicos o pior já ter passado, "vai demorar muitas horas até que se consiga repor a normalidade".

Lusa

Figueira da Foz. "É impressionante os danos que alguns minutos de ventos fortíssimos causaram", diz Santana Lopes

O presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Santana Lopes, partilhou um vídeo nas redes sociais da autarquia em que relata as consequências da depressão Kristin no município, dando conta que uma família ficou desalojada devido ao mau tempo.

"É impressionante os danos que alguns minutos de ventos fortíssimos causaram por todo o concelho", admitiu o autarca.

Foram registadas "quedas de árvores, telhados levantados, árvores em cima de carros, danos no hospital", relatou Santana Lopes, referindo ainda a queda da roda gigante na marginal da Figueira da Foz.

Santana Lopes espera que o pior já tenha passado. "É hora de avaliar os estragos pelo concelho".

Castelo Branco ativa Plano Municipal de Emergência e encerra escolas por precaução

A Câmara de Castelo Branco ativou o Plano Municipal de Emergência e as escolas do concelho vão estar encerradas por precaução, informou a autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, confirmou a ativação do Plano Municipal de Emergência e o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino do concelho.

A depressão Kristin atingiu Castelo Branco e cerca das 05:30 as rajadas de vento forte fizeram-se sentir, situação que se manteve por mais de uma hora.

“Muitas estradas estão impedidas e há dificuldade de deslocação. Ainda não sabemos a dimensão dos danos. Acima de tudo, estamos a tomar medidas preventivas”, notou Leopoldo Rodrigues.

Lusa

Escolas fechadas e aulas suspensas em cinco concelhos do distrito da Guarda

A Câmara da Guarda adiou esta quarta-feira a abertura das escolas da cidade para permitir que os serviços municipais possam proceder à limpeza das ruas e estradas do concelho, onde nevou com intensidade durante a madrugada.

“Devido à intensa queda de neve esta madrugada, as atividades letivas começarão um pouco mais tarde durante a manhã de hoje por forma a que os Serviços Municipais possam proceder à limpeza das vias”, referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais do município.

No Instituto Politécnico da Guarda estão suspensas as atividades presenciais, “preventivamente”, durante o período da manhã.

Os limpa-neves do serviço municipal de Proteção Civil e dos Bombeiros Voluntários da Guarda estão no terreno para desobstruir ruas e estradas, bem como a espalhar sal-gema.

Em Almeida, a autarquia decidiu suspender as aulas no Agrupamento de Escolas local e os transportes escolares “face às atuais condições climatéricas e à situação de insegurança na circulação nas estradas nacionais e municipais”.

A mesma decisão foi tomada em Pinhel, onde o município também suspendeu as atividades letivas do Agrupamento de Escolas “devido à queda de neve e às condições climatéricas adversas que se fazem sentir”.

Já a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo cancelou as aulas “em todos os estabelecimentos de ensino do concelho” devido “à intensa queda de neve que se fez sentir na madrugada de hoje”.

No Sabugal, “devido às condições meteorológicas adversas”, os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas do Sabugal estão hoje encerrados.

“Enquanto esta situação se mantiver, os transportes públicos estão temporariamente suspensos nas zonas mais afetadas”, referiu a autarquia numa nota publicada nas redes sociais.

Nos restantes concelhos do distrito da Guarda, caso de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Manteigas, Mêda, Seia e Trancoso, os estabelecimentos de ensino estão a funcionar com normalidade.

Lusa

Lousã aciona Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

A Câmara da Lousã ativou esta quarta-feira o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil na sequência da passagem da depressão Kristin pela região, anunciou esta autarquia do distrito de Coimbra em comunicado.

“Esta iniciativa visa garantir que as entidades e instituições que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil acionam, a nível municipal, no âmbito da sua estrutura orgânica e das suas atribuições, os meios necessários ao desenvolvimento das ações de proteção civil, reforçando a resposta. Permite, também, o acionamento dos meios, públicos e privados, necessários para responder às necessidades”, referiu a Câmara.

De acordo com a informação disponibilizada pelo município, estão cortadas as estradas EN343 (sentido Góis e Miranda do Corvo) e a EN236 (entre a Lousã e Castanheira de Pera) e condicionada a EN17 (zona da Mimosa), bem como diversas vias do concelho, devido a deslizamento de terras e queda de árvores e pedras.

Algumas zonas do concelho estão sem eletricidade.

Lusa

IPMA prevê que situação comece agora a melhorar

Os efeitos da depressão Kristin ainda se fazem sentir nos distritos de Castelo Branco e Guarda, mas a situação tem tendência a melhorar dado que a tempestade já está a chegar a Espanha, disse fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“[A depressão] já está em Espanha praticamente, apesar de ainda se fazer sentir algum vento principalmente na região sul e nos distritos mais do interior, como Castelo Branco e Guarda. No resto do território parece que o pior já passou e a situação tem tendência a ir melhorando ao longo da manhã”, disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Marques.

Em declarações à Lusa, cerca das 07:30, a meteorologista avançou que a zona centro foi a mais afetada pelos efeitos de uma depressão que entrou no país na zona de Leiria e daí progrediu para o interior do país.

Lusa

Várias localidades de Coimbra sem água

Várias localidades de Coimbra estão hoje sem abastecimento de água, divulgou a Águas de Coimbra nas redes sociais, após a passagem da depressão Kristin.

“Devido à falha de energia elétrica registada em vários locais, encontram-se inoperacionais alguns hidropressores, pelo que não haverá abastecimento de água nas seguintes zonas: Abelheira, Aeródromo, Arzila, Cabouco, Cruz dos Morouços, Loureiro, Monte de Bera, Rio de Galinhas, Vale da Luz, Vendas de Ceira, Vila Verde, Zouparria, S. Marcos e Póvoa do Pinheiro”, divulgou a empresa.

A Águas de Coimbra disse ainda estar a acompanhar a situação e que atualizará a informação logo que seja oportuno.

Lusa

Retomada ligação fluvial entre Cacilhas e o Cais do Sodré

A ligação fluvial entre Cacilhas (Almada) e o cais do Sodré (Lisboa), que tinha sido interrompida por cauda do mau tempo, foi retomada pelas 07:55, segundo a informação disponível no 'site' da Transtejo.

Esta ligação tinha sido interrompida por causa das condições atmosféricas e de mar "muito adversas".

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lusa

Roda gigante da Figueira da Foz caiu

Roda gigante caiu no Parque das Gaivotas, na Figueira da Foz, devido ao mau tempo
Roda gigante caiu no Parque das Gaivotas, na Figueira da Foz, devido ao mau tempo
PAULO NOVAIS/LUSA
PAULO NOVAIS/LUSA

A roda gigante, divertimento na marginal da Figueira da Foz, caiu esta quarta-feira durante a madrugada, constatou a Lusa no local.

À passagem da depressão Kristin, também parte do telhado da antiga Universidade Internacional caiu e atingiu, pelo menos, sete carros.

Há ainda estragos a registar na esquadra da PSP e a antiga nacional 111, entre Maiorca e Montemor-o-Velho, está cortada, na sequência da queda de árvores, na chamada Estrada das Pontes.

A depressão Kristin terá atingido esta zona durante um período de aproximadamente 10 minutos, cerca de metade do tempo que em outubro de 2018 a tempestade Leslie atingiu o Baixo Mondego, incluindo Figueira da Foz.

Lusa

IP4 cortado no Marão e autoestradas condicionadas pela neve em Vila Real

O Itinerário Principal 4 (IP4) está cortado na serra do Marão por causa da queda de neve, que está também a condicionar a circulação em troços das autoestradas 4, 24 e 7, na zona de Vila Real.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte da GNR de Vila Real que, pelas 07:30, disse que o IP4, entre os nós da Campeã (Vila Real) e da Aboadela (Amarante), num troço na zona da serra do Marão, se encontra fechado por causa da queda de neve.

A alternativa, segundo a GNR, é a A4, pelo túnel rodoviário do Marão, que, no entanto, também se encontra com a circulação condicionada nesta zona devido à acumulação de neve.

A circulação também se faz com dificuldade na A4, na zona de Lamares, bem como na 24, entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, e na A7, na zona de Vila Pouca de Aguiar.

Lusa

Queda de árvore obriga a “via única” na ligação da Fertagus entre Setúbal e Lisboa

A queda de uma árvore sobre a linha ferroviária da Fertagus, que liga Lisboa e Setúbal pela ponte 25 de Abril, obrigou esta quarta-feira à utilização de “via única, entre Palmela e Pinhal Novo”, provocando “circulação com atrasos”.

O aviso consta da página da Internet da empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no denominado eixo norte-sul, com 14 estações, entre Roma-Areeiro (Lisboa) e Setúbal.

Dez das estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).

Lusa

Metro Mondego suspenso em Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo

O serviço do Metro Mondego, em Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã está todo suspenso, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte da Câmara de Coimbra.

Na sequência do mau tempo, o serviço urbano e suburbano foi suspenso, precisou a mesma fonte.

“Estão a tentar colocar em funcionamento o troço urbano, que será o mais rápido, mas sem previsão”, adiantou.

Lusa

"Uma noite de extremo mau tempo". Miranda do Corvo encerra escolas

As escolas de Miranda do Corvo vão estar hoje encerradas, anunciou esta Câmara do distrito de Coimbra nas redes sociais.

Na sequência da depressão Kristin, que atingiu a região pouco depois das 05:00, a Câmara decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino e ainda solicitar à população que tenha especial atenção a eventuais obstáculos nas vias.

“Uma noite de extremo mau tempo provocado pela tempestade Kristin provocou inúmeras ocorrências no concelho. Uma equipa conjunta do Executivo Municipal, Proteção Civil, Bombeiros Voluntários e Juntas de Freguesia têm feito um acompanhamento e monitorização permanente desde a noite de 27 de janeiro”, disse a Câmara.

O mercado semanal exterior foi cancelado, limitando-se a ocorrer no interior, explicou ainda a Câmara.

Mais de 850 mil clientes sem energia elétrica pelas 07h00

Mais de 850 mil clientes da E-Redes estavam às 07h00 sem energia elétrica em Portugal continental, sendo Lisboa, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal os distritos mais afetados, disse à Lusa fonte da empresa.

“Verificámos um pico de cerca de um milhão de clientes afetados às 06:00 da manhã e neste momento estão cerca de 855 mil clientes sem energia, sendo os principais distritos impactados Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém e Setúbal”, adianta a E-Redes numa nota enviada à Lusa.

Lusa

PSP alerta as populações de Coimbra e Leiria para se manterem em segurança em casa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou hoje as populações dos distritos de Coimbra e de Leiria para se manterem em segurança nas suas habitações, disse à agência Lusa fonte oficial.

Fonte oficial da PSP avisou que há “estradas intransitáveis e árvores caídas”, e pediu que as pessoas não saiam de casa.

Também à Lusa, o comandante distrital de Leiria da PSP, Domingos Urbano Antunes, pediu às pessoas para que “mantenham a calma, que fiquem em casa e não circulem na via pública”, para que os trabalhos das organizações de socorro possam ser feitos.

“As estradas estão totalmente cortadas, o que não permite a circulação em todos os eixos à volta da cidade, o que significa que se as pessoas circularem estão a causar engarrafamentos e não estão a permitir que as forças de socorro e concretamente a polícia e os bombeiros possam socorrer as pessoas”, avisou.

Domingos Urbano Antunes esclareceu, pelas 07:00, que “não há nenhum registo de vítimas mortais”, mas que as autoridades estão “a tentar socorrer as pessoas” que pediram auxílio.

Lusa

Árvores, postes de eletricidade e estabelecimentos destruídos em Torres Vedras

A passagem da tempestade Kristin por Torres Vedras deixou esta noite árvores de grande e médio porte e postes de energia elétrica caídos e vários estabelecimentos destruídos, incluindo uma grande oficina cujo teto voou com o vento.

“Temos muitas ocorrências. Há árvores de grande porte tombadas junto à Câmara Municipal, também no emblemático jardim da Graça, ficaram vários estabelecimentos destruídos – o teto da oficina Banix desapareceu e há muitos estragos, por exemplo. Também na Escola Secundária Madeira Torres”, disse à Lusa o vereador torreense para a Proteção Civil, Diogo Guia.

A mesma fonte adiantou que é um cenário que se repete um pouco por todo aquele concelho, igualmente nas zonas mais rurais.

Lusa

Circulação ferroviária suspensa na Linha do Norte para comboios de longo curso

A circulação na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, para comboios de longo curso está suspensa devido a problemas na via causados pelo mau tempo, segundo a CP – Comboios de Portugal.

A transportadora informa na sua página do Facebook que devido a problemas na via causados pelo mau tempo, a circulação está suspensa também nas Linhas do Sul, do Oeste e Sado.

A CP adianta ainda que a circulação ferroviária entre Mercês e Sintra está a ser feita em via única.

⁠Na terça-feira, a CP tinha alertado os passageiros que devido ao agravamento do estado do tempo havia a possibilidade de existirem constrangimentos na circulação ferroviária nos próximos dias.

A CP recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, antes do embarque, recorrendo ao Site , App ou Linha de Atendimento da transportadora.

Lusa

Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria pediu hoje às pessoas para que não saiam de casa, sobretudo na zona da cidade de Leiria, dado que as ruas estão “praticamente todas intransitáveis”.

Em declarações à agência Lusa pelas 06:20, Carlos Guerra aconselhou aos cidadãos para que, “neste tempo mais próximo, não saiam de casa, sobretudo na zona da cidade de Leiria”.

“Estão as ruas praticamente todas intransitáveis, portanto, há necessidade ainda de proceder a muitos cortes de árvores, muitas limpezas de via e só para o estritamente necessário, só mesmo muito urgente, é que tentem circular com os veículos”, afirmou.

Lusa

Um morto em queda de árvore em cima de carro em Vila Franca de Xira

Uma pessoa morreu esta quarta-feira, 28 de janeiro, em Vila Franca de Xira, Lisboa, após a queda de uma árvore em cima do automóvel em que seguia, na sequência do mau tempo, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“Temos o registo de um morto em Povos, em Vila Franca de Xira. Acidente ocorreu de madrugada”, disse à agência Lusa Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Lusa

Câmara de Coimbra decreta encerramento das escolas

A Câmara de Coimbra decretou esta quarta-feira, 28 de janeiro, o encerramento das escolas na sequência da passagem da depressão Kristin pela região, disse o vereador da Proteção Civil, Ricardo Lino, à agência Lusa.

Entre as 00:00 e as 06:00, a proteção civil foi chamada para 655 ocorrências em todo o país.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, após outras duas tempestades nos últimos dias – Ingrid e Joseph –, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial para nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, para fazer face à depressão meteorológica que está a atravessar Portugal esta madrugada.

O distrito de Coimbra, até Aveiro, a norte, e até Leiria, a sul, é a zona de maior risco à passagem da depressão Kristin, que sucede à depressão Joseph e que o IPMA qualificou como "ciclogénese explosiva", termo utilizado para depressões de forte intensidade, tanto em vento como em chuva.

Lusa

Árvore de grande porte caiu sobre uma viatura nas Caldas da Rainha
Pelo menos 14 estradas nacionais fechadas. Mais de 1400 ocorrências em Portugal continental até às 18:00
